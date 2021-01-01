مرسيدس تكشف عن S 680 Guard 4MATIC بتصفيح من المستوى VR10

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صورة الخبر: مرسيدس تكشف عن S 680 Guard 4MATIC بتصفيح من المستوى VR10
مرسيدس تكشف عن S 680 Guard 4MATIC بتصفيح من المستوى VR10

لدى الشركة فئة مخضضة لهذا الغرض هي S 680 Guard 4MATIC والتي تقدم أعلى مستويات التصفيح VR10 مع زجاج متعدد الطبقات وعجلات خالية من الهواء. وتأتي السيارة بتجهيزات إضافية لحماية الهواء الداخلي من الغازات السامة.

تحمل السيارة كما يلمح اسمها أقوى محركات V12 من الشركة والذي ينتج 602 حصان ويتصل بناقل حركة عالي الأداء ونظام دفع العجلات الكلي. ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من حولي 500,000 يورو.

صورة الخبر: مرسيدس تكشف عن S 680 Guard 4MATIC بتصفيح من المستوى VR10

صورة الخبر: مرسيدس تكشف عن S 680 Guard 4MATIC بتصفيح من المستوى VR10

المصدر: سعودى شفت

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