

تسريبات ترصد مواصفات أول كمبيوتر محمول من ريلمي تسريبات ترصد مواصفات أول كمبيوتر محمول من ريلمي

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق أول كمبيوتر محمول من إنتاجها، تحت اسم Realme Book، والذي من المتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.



وبحسب ما ذكره موقع "newsbytesapp"، ظهر لاب توب ريلمي القادم Realme Book، ضمن قاعدة بيانات الهيئة التنظيمية الصينية للاتصالات 3C، حيث تم اعتماده برقم طراز الشاحن VCA7JECH.



وقد تم رصد حاسب ريلمي المنتظر Realme Book، ضمن قاعدة البيانات المسربة، حيث سينطلق بتقنية شحن سريعة تصل إلى 65 وات، إلى جانب العديد من المواصفات تأتي لأول بجهاز الكمبيوتر المحمول القادم.

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مواصفات لاب توب Realme Bookووفقا للصور التي ظهرت بإعلان ريلمي التشويقي في وقت سابق من هذا الشهر، من المتوقع أن يأتى لاب توب Realme Book، بشاشة من نوع LED، بقياس 14 بوصة، وبدقة عرض FHD، ونسبة عرض إلى ارتفاع 2:3، مع تصميم نحيف لهيكل الجهاز بهيكل مصنوع من الألومنيوم، يبلغ وزنه حوالى 1.5 كيلوجرام.كما سيحتوي حاسوب ريلمي Realme Book المحمول على منفذ USB-A، ومقبس سماعة الرأس على الجانب الأيمن من الجهاز، بينما يضم الجانب الأيسر منفذين من نوع USB-C، وسيدعم الجهاز اتصال لاسلكي ثنائي النطاق والبلوتوث، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع للبطارية بقوة 65 وات.وسيتم تشغيل حاسب ريلمي Realme Book، بواسطة معالج من نوع Intel Core i3، و يضم الطراز الأعلى معالج Core i5 من الجيل 11 لشركة أنتل، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام متعددة، وذاكرة تخزين داخلية لم يتم الكشف عنها بعد، وسيعمل أول كمبيوتر محمول من ريلمي بنظام التشغيل أندرويد 10.ومن المتوقع أن يأتي حاسوب ريلمي Realme Book، بسعر 538 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و400 جنيه مصري).