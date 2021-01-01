

حدث سيارة مرسيدس "سيدان" في الإمارات.. حدث سيارة مرسيدس "سيدان" في الإمارات..

تعتبر صاحبة النجمة الثلاثية من أعرق شركات السيارات فى العالم،لذلك تحظى بمكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية والعربية، خاصةً داخل السوق الإماراتي الذى يحظى بكثير من طرازات الصانع الألماني المخضرم، ومن أبرزها الأيقونة مرسيدس " E200 " موديل 2021.



مواصفات مرسيدس E200 موديل 2021



تتمتع سيارة مرسيدس E200 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، قوة 255 حصان، تعمل بنظام الدفع الخلفي، وتتسارع مرسيدس من صفر إلى 100 كم خلال 8.2 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 235 كم / س.

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يأتي طراز E200 بحزمة من وسائل الأمان القياسية المتقدمة نظام Mercedes Pre-Safe يشد أحزمة المقاعد ويقلب النوافذ إذا اكتشفت المستشعرات تصادم وشيك من الخلف، تحذير الاصطدام الأمامي، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كشف المشاة، مراقبة حالة السائق، كاميرا الرؤية الخلفية، مراقبة النقطة العمياء.حملت مرسيدس العديد من وسائل الترفيه القياسية، من أبرزها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض رقمية مقاس 12.3 بوصة، وحدة تحكم بلوحة لمس، أندرويد أوتو و آبل كار بلاي ، ونظام ملاحة.بالإضافة إلى فتحة سقف، وتشغيل بضغطة زر، وبدء التشغيل عن بعد ، ودخول بدون مفتاح، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة، سقف بانورامي، مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، المصابيح الأمامية التكيفية، تنبيه حركة المرور الخلفية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، التعرف على إشارات المرور، تحذير مغادرة المسار.أسعار مرسيدس E200 موديل 2021 في الامارات:الفئة الأولى SEDAN بسعر 205 ألف درهم.الفئة الثانية COUPE بسعر 235 ألف درهم.الفئة الثالثة CABRIOLET بسعر 250 ألف درهم.