

Wi-Fi 6.. تعرف على مواصفات Realme GT 5G قبل طرحه رسميا Wi-Fi 6.. تعرف على مواصفات Realme GT 5G قبل طرحه رسميا

اقتربت شركة ريلمي الصينية من إطلاق هاتفيها GT 5G و GT Master Edition في الهند بشاشات متميزة من نوع AMOLED، ومعالجات قوية من كوالكوم الأمريكية.



و بحسب موقع “Newsbytesapp” التقني، نشر الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي في الهند مادهاف شيث، صورة على حسابه الرسمي عبر تويتر، يسأل المستخدمين عن الهواتف التي يريدون إطلاقها، من بينها سلسلة ريلمي GT 5G.



مواصفات هاتف Realme GT 5G

يأتي هاتف GT 5G من ريلمي بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع Super AMOLED، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب أعلى يسار الشاشة، وحواف نحيفة، مع مستشعر للكاميرا أسفل الشاشة.

يحتوي هاتف Realme GT 5G على كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية منها بدقة 64 ميجا بكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل.يعمل هاتف Realme GT 5G بمعالج Snapdragon 888 من كوالكوم الأمريكية، بذاكرة وصول عشوائي بدقة 12 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 256 جيجا بايت، مع واجهة المستخدم UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.يمتلك الهاتف بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ شحن من نوع Type-C، بقوة 65 واط، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، وكذلك تقنية تحديد المواقع GPS، كما يحتوي على فتحة سماعة الرأس التقليدية.سعر هاتف Realme GT 5Gجاء هاتف Realme GT 5G بسعر 529 دولار ما يعادل 8300 جنيه، لنسخة 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بينما نسخة 12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت بسعر 658 دولاراً ما يعادل 10300 جنيه مصري.



