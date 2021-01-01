

سوني تطلق أحدث إبداعاتها ZV-E10 بسعر باهظ..بعدسة قابلة للتبديل سوني تطلق أحدث إبداعاتها ZV-E10 بسعر باهظ..بعدسة قابلة للتبديل

أماطت شركة سوني Sony، اللثام عن تصميمها الجديد لأحدث كاميرات الفيديو تدعى ZV-E10، والتي تأتي مزودة بـ عدسةقابلة للتبديل، صممتها الشركة اليابانية خصيصا لـ مدوني الفيديو، وزودتها بميزات مثل بنية مدمجة، وشاشة دوارة، وبث مباشر سهل، مع دعما للاتصال بالكمبيوتر الشخصي.



وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، صممت شركة سوني ZV-E10، كـ أول كاميرا لمدونات الفيديو بعدسات قابلة للتبديل في سلسلة الكاميرات الاحترافية ألفا Alpha، حيث تأتي مع مستشعر Exmor CMOS بدقة 25 ميجابكسل مع إمكانيات تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.



سعر كاميرا سوني ZV-E10

وتتوفر كاميرا سوني ZV-E10، باللونين الأسود أو الأبيض، وسيتم طرحها نهاية شهر أغسطس المقبل في أسواق أمريكا الشمالية، مقابل سعر حوالي 700 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف و900 جنيه مصري)، لجسم الكاميرا فقط بدون العدسة، ولكن يمكنك الحصول عليها مع عدسة التكبير والتصغير بقياس 16-50 ملليمتر، وتصل تكلفتها الإجمالية 800 دولار (12 ألف و500 جنيه مصري).

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مواصفات كاميرا سوني ZV-E10تمتاز كاميرا سوني ZV-E10، بمستشعر Exmor CMOS من نوع KAPS-C بدقة 25 ميجابكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، وقدرات تسجيل بدقة 4K، بمعدل يصل إلى 30 إطارا في الثانية.ويستخدم مستشعر كاميرا ZV-E10، مساحة ألوان قياسية xvYCC مع توافق ألوان TRILUMINOS، وتأتي الكاميرا غير المزودة بمرآة مع فتحتين لبطاقة SD متوافقة مع مجموعة متنوعة من معايير بطاقة SD.وتأتي سوني ZV-E10، مع تركيز تلقائي هجين سريع (AF)، بالإضافة إلى تركيز يدوي مباشر (DMF) مع مناطق تركيز متعددة.ومن حيث المميزات، تأتي كاميرا ZV-E10 مع خلفية ضبابية بلمسة واحدة، ووضع التعرض S&Q لتصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بسرعة أبطأ أربع مرات من الوقت الحقيقي، وحركة سريعة للتصوير بسرعة تصل إلى 60x ، وتحويل التركيز السريع مع عرض المنتج الإعداد والتعرض التلقائي لأولوية الوجه (AE) الذي يضيء اضاءة وجهك تلقائيا حسب البيئة المحيطة.وتتميز الكاميرا أيضًا بتقليل ضوضاء التعريض الطويل بسرعات مصراع أعلى من 1 ثانية، ويمكنك الحصول على الوضع التلقائي، وضوء النهار، والظل، والغيوم، والمتوهج، والفلوري، وعدد قليل من أوضاع توازن اللون الأبيض، وتأتي ZV-E10 من سوني بنطاق ISO من 100 إلى 32000 للصور الثابتة ومقاطع الفيديو، ولكن يمكن تمديدها إلى 50 إلى 51200 للصور الثابتة.واستبدلت سوني الشاشة القابلة للإمالة في كاميرا a6400، بشاشة مفصلية جانبية من نوع TFT، تعمل باللمس بقياس 3 بوصات، تنقلب وتتحول إلى الاتجاه الآخر وتحتوي على مفتاح بسيط للتبديل بين الصور الثابتة والأفلام ووضع الفيديو بالحركة البطيئة.وتتميز كاميرا ZV-E10، بميكروفون استريو كبير، و تحتوي على منافذ مخصصة للميكروفون وسماعات الرأس بقياس 3.5 ملليمتر للتوصيل، مع منفذ USB-C، ويبلغ وزن الكاميرا حوالى 343 جراما، وتمتاز الكاميرا بعمر بطارية يصل إلى 80 دقيقة.