

لحماية خصوصية الأطفال.. إنستجرام يحصل على تغييرات جذرية لحماية خصوصية الأطفال.. إنستجرام يحصل على تغييرات جذرية

أدخلت شركة فيسبوك Facebook، بعض التغييرات المصممة لحماية مستخدمي موقع إنستجرام Instagram المملوك لها، لجعل التطبيق أكثر أمانا لمستخدميه من الشباب الصغار.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، تعتزم شبكة إنستجرام تعيين حساب أي شخص يقل عمره عن 16 عاما أو أقل من 18 في بلدان معينة، بدءا من الأسبوع الجاري، على الوضع الخاص افتراضيا، وسيظل التبديل إلى الحساب الخاص متاحا وليس إلزاميا، وسيتم إرسال إشعار إلى أي شخص تحت هذه الأعمار لديه حساب عام.



وتتجه إنستجرام نحو جعل الحسابات الخاصة افتراضية للشباب تلقائية لفترة من الوقت، لتعزيز حمايتهم من أي مخاطر محتملة قد تواجه الأطفال والمراهقين عند استخدامهم لموقع مشاركة الصور الشهير.

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وتزود إنستجرام مستخدميها في بعض الدول في الوقت الحالي، بالتغييرات المصممة لحماية المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وسيأتي ذلك أولا في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان.وبدأت منصة إنستجرام خلال شهر مارس الماضي، في اظهار رسالة تمجد فضائل امتلاك حساب خاص، للمستخدمين الجدد من الشباب أقل من 16 سنة، من أجل تفعيل الخيار الافتراضي.إنستجرام يكشف كيف يستهدف المعلنين مستخدميها الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماوتقوم شركة فيسبوك، بإدخال تغييرات على كيفية استهداف المعلنين للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ففي السابق، كان يمكن استهداف أي مستخدم بناءً على اهتماماتهم ونشاطهم، أو بناء على المعلومات التي يجمعها عملاق التقنية من جميع أنحاء الويب، وليس فقط خصائصه الخاصة، وتحليل سجل تصفح الويب للأفراد، واستخدام التطبيقات.والآن، سيتمكن المعلنون فقط من استهداف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، بناءً على العمر والجنس والموقع، وينطبق هذا على جميع مستخدمي إنستجرام وفيسبوك و ماسنجر.وتقول الشركة إنها تبذل المزيد للحد من كيفية تفاعل المستخدمين المسببين للمشاكل مع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وإنها قادرة على تحديد "السلوك المريب المحتمل" من الحسابات.ويعني هذا أن الحساب ربما تم حظره مؤخرا أو الإبلاغ عنه بواسطة شخص أصغر سنا، وسيتم حظر هؤلاء المستخدمين المشتبه بهم فعليًا عن المشتركين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، ولن يتم عرض حساباتهم تحت سن 16 عاما في صفحات الاستكشاف أو الحسابات المقترحة لك، ولن يروا تعليقاتهم أيضا على منشورات الآخرين.