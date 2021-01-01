

هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية

تنفيذا لخطتها لعام 2021، هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني، وقد تم طرح الهاتف الذكي الجديد متوسط ​​المدى بـ ثلاثة أسماء، وبعد شهور من الإعلان عن الإصدار السابق من سلسلة نوفا الشهيرة والمسمى Nova 8 SE، هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني فقط.



هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعرف هاتف شركة هواوي الجديد أيضًا باسم Huawei nova 8 SE Vitality و Huawei nova 8 SE Active و Huawei Nova 8 SE Life، ويعد طراز عملاقة تصنيع الهواتف الذكية نسخة مصغرة من هاتف Nova 8 SE للعام الماضي.

مواصفات هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينييأتي هاتف هواوي Nova 8 SE Life، بشاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.ويقدم هاتف هواوي Nova 8 SE Life، كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم جديد عن الكاميرا الرباعية بالإصدار السابق مصفوفة بشكل عمودي على غرار هواتف سلسلة رينو من أوبو.ويمتاز كاميرا هاتف هواوي Nova 8 SE Life، بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجبكسل، متصلة مع مستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، ومزودة بفلاش LED، وتدعم الكاميرا التقريب الرقمي 6x، وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل.سعر هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينييتوفر هاتف Nova 8 SE Life، باللونين الفضي والأسود، وتطرحه هواوي للشراء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت في الصين والمعروف باسم "متجر Huawei"، مقابل سعر حوالي 292 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و 500 جنيه مصري).مميزات هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينييحزم هاتف Nova 8 SE Life، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بسرعة 40 وات، ويتم شحنها سلكيا عبر منفذ من نوع USB -C.وكما تدعم بطارية هاتف Nova 8 SE Life، تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات، يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 60 % في غضون 15 دقيقة، وشحنها بالكامل 100 % خلال 35 دقيقة فقط.وهاتف Nova 8 SE Life، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج هواوي من نوع Kirin 710A، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.ويشمل هاتف Nova 8 SE Life، مميزات أخرى من بينها : دعما للاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي باتصالا لتقنية البلوتوث Bluetooth v5.1 وشبكات الإنترنت اللاسلكية Wi-Fi 802.11، ويحتوي على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملليمتر.وزودت هواوي Nova 8 SE Life، بواجهة المستخدم EMUI 10.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.



