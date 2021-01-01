هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية

صورة الخبر: هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية
هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية

تنفيذا لخطتها لعام 2021، هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني، وقد تم طرح الهاتف الذكي الجديد متوسط ​​المدى بـ ثلاثة أسماء، وبعد شهور من الإعلان عن الإصدار السابق من سلسلة نوفا الشهيرة والمسمى Nova 8 SE، هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني فقط.

هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعرف هاتف شركة هواوي الجديد أيضًا باسم Huawei nova 8 SE Vitality و Huawei nova 8 SE Active و Huawei Nova 8 SE Life، ويعد طراز عملاقة تصنيع الهواتف الذكية نسخة مصغرة من هاتف Nova 8 SE للعام الماضي.

مواصفات هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني
يأتي هاتف هواوي Nova 8 SE Life، بشاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقدم هاتف هواوي Nova 8 SE Life، كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم جديد عن الكاميرا الرباعية بالإصدار السابق مصفوفة بشكل عمودي على غرار هواتف سلسلة رينو من أوبو.

ويمتاز كاميرا هاتف هواوي Nova 8 SE Life، بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجبكسل، متصلة مع مستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، ومزودة بفلاش LED، وتدعم الكاميرا التقريب الرقمي 6x، وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل.

سعر هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني
يتوفر هاتف Nova 8 SE Life، باللونين الفضي والأسود، وتطرحه هواوي للشراء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت في الصين والمعروف باسم "متجر Huawei"، مقابل سعر حوالي 292 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و 500 جنيه مصري).
مميزات هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني
يحزم هاتف Nova 8 SE Life، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بسرعة 40 وات، ويتم شحنها سلكيا عبر منفذ من نوع USB -C.

وكما تدعم بطارية هاتف Nova 8 SE Life، تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات، يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 60 % في غضون 15 دقيقة، وشحنها بالكامل 100 % خلال 35 دقيقة فقط.

وهاتف Nova 8 SE Life، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج هواوي من نوع Kirin 710A، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

ويشمل هاتف Nova 8 SE Life، مميزات أخرى من بينها : دعما للاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي باتصالا لتقنية البلوتوث Bluetooth v5.1 وشبكات الإنترنت اللاسلكية Wi-Fi 802.11، ويحتوي على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملليمتر.

وزودت هواوي Nova 8 SE Life، بواجهة المستخدم EMUI 10.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

صورة الخبر: هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99871

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager