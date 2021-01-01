الصين تطلق القمر الصناعي "تيانهوي 1-04" بنجاح

أطلقت الصين، بنجاح القمر الصناعي "تيانهوي 1-04" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/، اليوم /الخميس/ - أنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي ونجح في دخول المدار المخطط، وكانت عملية الإطلاق هي المهمة الـ381 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.
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