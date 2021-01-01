

بوكو تطلق هاتف Poco X3 GT عالميا.. سعر ومواصفات بوكو تطلق هاتف Poco X3 GT عالميا.. سعر ومواصفات

كشفت شركة بوكو Poco، المملوكة سابقا لشركة شاومي، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة (GT)، يأتي الجهاز الجديد تحت اسم Poco X3 GT، وهو يعد النسخة العالمية الحصرية من هاتف Redmi Note 10 Pro الذي تم إطلاقه سابقا في الصين.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف Poco X3 GT، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا في الثانية، مع معدل أخذ عينات باللمس بتردد 240 هرتز، وللحفاظ على الشاشة آمنة من الخدوش والصدمات، إضافات بوكو طبقة من أحدث إصدار من زجاج Gorilla Glass Victus.



وتحتوي شاشة هاتف Poco X3 GT، على فتحة ثقب أعلى منتصفها مخصص لنوتش الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بينما يحتوي الهاتف الذكي على إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية على ظهر الجهاز، الرئيسية منها تأتي بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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وزودت العلامة التجارية الصينية بوكو، هاتف Poco X3 GT،بمعالج جديد من ميدياتيك مخصص لهواتف الألعاب من نوع Dimensity 1100، متصل بوحدة معالجة رسوميات Mali-G77 MC9، ومقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت.ويحزم هاتف Poco X3 GT، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات، ووفقا لـ شركة بوك يمكنك الحصول على شحن كامل بنسبة من 0 في المئة إلى 100% في غصون 42 دقيقة فقط.ويعمل هاتف بوكو Poco X3 GT، بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل الإضافات الأخرى بالهاتف على قارئ بصمات الأصابع، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، ويتضمن الجهاز مكبرات صوت مزدوجة مع Dolby Atmos.سعر هاتف بوكو Poco X3 GTويتوفر هاتف بوكو Poco X3 GT، في ثلاثة خيارات لونية هي الأزرق والأسود والفضي، مقابل سعر حوالى 299 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و700 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، بينما يصل سعر نسخة 8 + 256 جيجابايت مقابل 329 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري)، وسيكون متاحا في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.