

هواوي خارج قائمة أفضل شركات الهواتف الذكية في الصين هواوي خارج قائمة أفضل شركات الهواتف الذكية في الصين

أصدرت مؤسسة IDC، تحليلها ربع السنوي لسوق الهواتف الذكية في الصين وضمت القائمة جميع شركات تصنيع الهواتف المحمولة الكبرى، ولكن لم تحمل هذه القائمة اسم الصينية هواوي Huawei.



ووفقا للبيانات مؤسسة IDC، أصبحت شركة فيفو vivo العلامة التجارية الصينية الأكثر مبيعًا للربع الثاني من عام 2021، تليها شركة أوبو Oppo وشاومي Xiaomi وآبل Apple والعلامة التجارية المستقلة هونر Honor.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقلص سوق الهواتف الذكية بشكل عام على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الغالب إلى الضربة التي تعرضت لها أعمال شركة هواوي من إنتاج الهواتف الذكية جراء العقوبات الأمريكية، والتي باعت نصف الوحدات التي باعتها جميع الشركات خلال العام الماضي.

وشهدت الشركات الأربع الكبرى انتعاشا كبيرا في حجم مبيعاتها، حيث باعت هونر حوالي نصف الوحدات مقارنة بـ مبيعاتها في نفس الفترة من عام 2020، ويرجع ذلك لأنها لم تكن تملك هواتف جديدة للبيع، وكان إجمالي الأجهزة المتاحة للبيع في الأسواق والتابعة للشركة الصينية هم 5 إصدارات فقط.وفي الوقت ذاته، كانت الشركات المنافسة تملك أكثر من 30 خيارًا مختلفًا متاحا للعملاء لأسواق الهواتف الذكية للاختيار منهم، ومن بينها شركات مثل فيفو و أوبو و شاومي.وكشف وانغ شي، مدير الأبحاث في مؤسسة IDC China، أن الابتكار لم يعد القوة الدافعة في الأعمال التجارية المتوسطة والراقية، وأن الشركات الكبرى تتنافس في الوقت الحالي، لتقديم صورة علامة تجارية أفضل من الهواتف الذكية التي يمكن للمستخدمين الارتباط بها.هواوي تحكم سيطرتها على سوق الأجهزة القابلة للارتداء في 2020وأظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة IDC، أن إجمالى الشحنات المجمعة بلغت 17.6 مليون في الربع الأول من عام 2020، وكانت هواوي هي المستفيد الأكبر حيث تمكنت من التفوق على نظيرتها الصينية شاومي لتحتل المرتبة الأولى، حيث سيطرت Huawei على السوق الصيني للأجهزة القابلة للارتداء بإجمالى وحدات مباعة بلغت 4.28 مليون شحنة في الربع الأول من العام الماضي.وشهدت شاومي انخفاضًا بنسبة 0.6 ٪ في شحنات الأجهزة القابلة للارتداء، وأدارت 4.14 مليون وحدة، بينما احتلت شركة آبل Apple المرتبة الثالثة بـ 2.84 مليون شحنة، وشهدت العلامة التجارية المحلية LifeSense أكبر نمو بنسبة 73٪ تقريبًا بينما انخفضت مبيعات BBK Electronics بنسبة 47٪ وشحن 765 ألف وحدة فقط.



