سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

دولار أمريكى 15.6427
يورو 18.4740
جنيـه إسترلينى 21.7105
كرون دانمركى 2.4838
كرون نرويجى 1.7622
كرون سـويدى 1.8114
فرنك سويسرى 17.1014
100 ين يابانى 14.2103
ريـال سعـودى 4.1707
دينـار كويتى 51.9553
درهم إماراتي 4.2583
دولار اسـترالى 11.4864
دينـار البحـرين 41.4914
ريـال عمـانى 40.6261
ريـال قطـرى 4.2951
دينـار اردنـى 22.0320
يوان صينى 2.4073

المصدر: صدى البلد

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