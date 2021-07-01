سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي. دولار أمريكى 15.6427 يورو 18.4740 جنيـه إسترلينى 21.7105 كرون دانمركى 2.4838 كرون نرويجى 1.7622 كرون سـويدى 1.8114 فرنك سويسرى 17.1014 100 ين يابانى 14.2103 ريـال سعـودى 4.1707 دينـار كويتى 51.9553 درهم إماراتي 4.2583 دولار اسـترالى 11.4864 دينـار البحـرين 41.4914 ريـال عمـانى 40.6261 ريـال قطـرى 4.2951 دينـار اردنـى 22.0320 يوان صينى 2.4073

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