أجواء للصناعات الغذائية تنفي وجود احداث وراء ارتفاع أسهمها

نفت شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر عن وجود اي احداث جوهرية بالشركة أدات الى تعطيل مهام الشركة.
وأشارت أجواء مصر فى بيان لها الى ان لا يوجد سبب داخل الشركة ادي الى ارتفاع أسهم المداولة.
وكانت قد كشفت شركة أجواء للصناعات الغذائية عن قوائمها المالية المجمعة خلال الربع الأول من عام 2021 بتحولها للربحية بقيمة 15 مليون جنيه، مقابل صافى خسارة 11 مليون جنيه من نفس فترة المقارنة لعام 2020، مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وحققت أجواء للصناعات الغذائية – مصر، عن العام الماضي، صافي خسائر بلغ 5.01 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 91.22 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغت حقوق الحصص غير المسيطرة، نحو 8.52 مليون جنيه أرباح في 2020، مقابل 16.1 مليون جنيه خسارة في 2019.
وحققت الشركة خلال العام صافي 3.5 مليون جنيه أرباحاً خلال 2019، مقابل 107.32 مليون جنيه خسارة خلال 2019.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.39 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 733.9 مليون جنيه خلال 2019.
وبالنسبة للقوائم المستقلة، حققت الشركة 30.48 مليون جنيه خسارة خلال 2020، مقابل 34.64 مليون جنيه خسارة في 2019.
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