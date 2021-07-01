

أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم ٢٩ يوليو أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم ٢٩ يوليو

شهدت أسعار الدواجن، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الخميس ٢٩ يوليو 2021.



وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين 35 إلى 39 جنيهًا، وكانت محافظة الإسماعيلية الأقل سعرًا، ويتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 28 إلى 32 جنيهًا، بينما كانت محافظة الجيزة الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 22 و32 جنيهًا، وتعتبر محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 20 إلى 30 جنيهًا وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.