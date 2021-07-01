

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم

ارتفعت اسعار الذهب اليوم في مصر 4 جنيهات بالتعاملات الصباحية، وذلك مع تحرك ملحوظ بسعر اونصة الذهب عالمياً لتصعد إلي 1818 دولار مقابل 1798 دولار بختام جلسات أمس الأربعاء.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 904 جنيهات.



عيار 21 سجل 792 جنيها.



عيار 18 سجل 678 جنيها.



الجنيه الذهب 6336 جنيها.



أونصة الذهب 1818 دولارا.





أسعار الذهب خلال الساعات القادمة ستشهد تغيرات على المستوى العالمي والمحلي، وذلك مع ظهور نتائج اجتماع ومحضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وكان الذهب عالميا ومحليا تأثر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والذى أعلن نيته الإبقاء على الفائدة دون تغير مع تلميح بدعم الاقتصاد الأمريكي مما دعم تغير الدولار نحو الصعود وهبوط الذهب دون 1800 دولار للأونصة، لكن السوق صحح مساره واتجه للصعود اليوم.



وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 0-0.25% ويقول إنه ملتزم باستخدم كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأميركي.



وقال الفدارلي إنه سيواصل شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوارق المالية المدعومة برهون عقارية حتى تتحقق أهدافه بشأن التوظيف واستقرار الأسعار.