بعد مرور 40 عاما.. قطعة من "كعكة زفاف" تشارلز وديانا للبيع

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صورة الخبر: بعد مرور 40 عاما.. قطعة من "كعكة زفاف" تشارلز وديانا للبيع
بعد مرور 40 عاما.. قطعة من "كعكة زفاف" تشارلز وديانا للبيع

تعرض شريحة كبيرة من كعكة الزفاف الخاصة بالأمير تشارلز والراحلة ديانا، للبيع، رغم مرور 40 عاما على زواجهما.

والشريحة المعروضة للبيع هي من كعكة زفاف تشارلز وديانا، التي كانت مكونة من 5 طبقات، ومزينة بشعار ملكي.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن القطعة التي ستعرض للبيع في مزاد، قد كانت من نصيب مويرا سميث، إحدى موظفات الملكة الأم، وقد منحت لها بعد حفل الزفاف الذي أقيم سنة 1981، علما أن أبعادها تبلغ 8 في 7 إنشات.

واحتفظت عائلة مويرا بقطعة الحلوى حتى عام 2008، حيث اشتراها جامع التحف الذي سيعرضها في مزاد يقام بمدينة سيرنسيستر.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإنه من المتوقع أن تباع شريحة الحلوى مقابل 500 جنيه إسترليني.

ووصف خبير المقتنيات الملكية قطعة الحلوى بأنها "تذكار غريب وفريد من نوعه"، وقال مازحا: "لا أوصي أحدا بتناولها".

جدير بالذكر أن القطعة الخاصة بكعكة زفاف تشارلز وديانا قد صمدت أكثر من زواجهما، حيث انفصل الزوجان في عام 1996.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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