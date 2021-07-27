تعرض شريحة كبيرة من كعكة الزفاف الخاصة بالأمير تشارلز والراحلة ديانا، للبيع، رغم مرور 40 عاما على زواجهما.
والشريحة المعروضة للبيع هي من كعكة زفاف تشارلز وديانا، التي كانت مكونة من 5 طبقات، ومزينة بشعار ملكي.
وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن القطعة التي ستعرض للبيع في مزاد، قد كانت من نصيب مويرا سميث، إحدى موظفات الملكة الأم، وقد منحت لها بعد حفل الزفاف الذي أقيم سنة 1981، علما أن أبعادها تبلغ 8 في 7 إنشات.
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التعليقات على بعد مرور 40 عاما.. قطعة من "كعكة زفاف" تشارلز وديانا للبيع
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