أعلنت محمية "يرجاكي" وقوع هجوم من دب الأسبوع الماضي، على مجموعة سياح في محمية بإقليم كراسنويارسك في شرق سيبيريا، ما أدى إلى مصرع أحدهم.
وأوضحت المحمية في بيان أن اعتداء الدب على السياح هو حادث مأساوي ثان وقع في المحمية منذ بدء الموسم السياحي.
وقد وقع الحادث في منطقة البحيرات وممر "أرادينسي" الجبلي، حيث هاجم الدب مجموعة سياحية تضم 4 أفراد قاموا برحلة سياحية رياضية في الجبال، حيث تجري الشرطة في الوقت الراهن التحقيق في ملابسات الحادث.
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التعليقات على دب يعتدي على مجموعة من السياح في سيبيريا.. ومصرع أحدهم
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