دب يعتدي على مجموعة من السياح في سيبيريا.. ومصرع أحدهم

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دب يعتدي على مجموعة من السياح في سيبيريا.. ومصرع أحدهم

أعلنت محمية "يرجاكي" وقوع هجوم من دب الأسبوع الماضي، على مجموعة سياح في محمية بإقليم كراسنويارسك في شرق سيبيريا، ما أدى إلى مصرع أحدهم.

وأوضحت المحمية في بيان أن اعتداء الدب على السياح هو حادث مأساوي ثان وقع في المحمية منذ بدء الموسم السياحي.

وقد وقع الحادث في منطقة البحيرات وممر "أرادينسي" الجبلي، حيث هاجم الدب مجموعة سياحية تضم 4 أفراد قاموا برحلة سياحية رياضية في الجبال، حيث تجري الشرطة في الوقت الراهن التحقيق في ملابسات الحادث.

وأوضح ناطق باسم إدارة وزارة الداخلية في إقليم كراسنويارسك أن الحادث تم تسجيله رسميا، مع العلم أن الدب اعتدى على أحد السياح، أما بقية السياح فاستطاعوا الهرب منه، وسيتم توجيه فريق يضم رجال الشرطة والصيادين إلى المنطقة.

وقد بعثت إدارة محمية "يرجاكي" برسالة إلى وزارة البيئة في إقليم كراسنويارسك بطلب إغلاق المحمية أو الحد من زياراتها من قبل مجموعات غير منظمة من السياح حتى 1 نوفمبر المقبل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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