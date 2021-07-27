

حظك اليوم :برج الحمل اليوم.. حاول أن تفكر خارج الصندوق لتحل مشاكلك حظك اليوم :برج الحمل اليوم.. حاول أن تفكر خارج الصندوق لتحل مشاكلك

يحرص الكثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج الحمل ليوم ٢٩ يوليو 2021 ، بحسب خبراء الأبراج.



وبرج «الحمل» ينضم إليه مواليد الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:



على الصعيد المهنى

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تشعر اليوم بضغوط متزايدة في العمل تتطلب منك البحث عن أفكار إبداعية غير تقليدية، تخفف بها أعباء هذه الضغوط، وتكسر حالة الروتين التي تشعر بها في العمل، لذلك حاول الحصول على فرصة للجلوس في مكان هادئ لكي تتمكن من التفكير بشكل جيد.على الصعيد العاطفىالصراحة والوضوح من أكثر الطرق التي يمكن أن تجلب لك الراحة والهدوء في حياتك العاطفية، خاصة أنها ستكسبك ثقة شريك حياتك الذي سيشعر دائمًا بالأمان معك، أما الكذب والطرق الملتوية فتمثل الكثير من الخطورة على مستقبل العلاقة.والحمل من الأبراج النارية، ويعتبر كذلك من الأبراج المتفائلة والرومانسية جدا، ويعد مواليد أبراج «الثور، الأسد، الميزان»، من المتوافقين مع برج الحمل، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «الحمل، العذراء، العقرب».ويتميز برج «الحمل» بثقته العالية بنفسه، ويملك برج الحمل مهارة القيادة بالفطرة، كما يتسم أبناؤه بخلق الفرص لأنفسهم، ويتميز الحمل بخفة الظل، كما أنه من الأبراج الاجتماعية من الدرجة الأولى، ويستطيع أن يبث الطاقة الإيجابية بالمحيطين به، ويتصف برج الحمل كذلك بأنه من الشخصيات التي تتميز بحب الاستقلالية والإبداع والطموح، ويتميز بالذكاء الشديد وحب المغامرة.أما عيوب برج «الحمل» فتتمثل في أنه من الأبراج الأنانية والمتسرعة، كما أنه يعشق أن يلفت الانتباه حتى على حساب مشاعر الآخرين، وأصحاب برج الحمل يحبون أنفسهم كثيرا، ويشعر مواليده بالغيرة الشديدة تجاه الآخرين.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج «الحمل»، وهي حاول أن تتخلص من عصبيتك، وعبر عن نفسك ولكن بطرق مشروعة وغير ملتوية، وأعلم جيدًا بأن الحياة مكسب وخسارة، وليست مكسب فقط.