

ظل يركض وراءه بلا جدوى.. مشهد يدمي القلب لكلب تركه صاحبه على الطريق ظل يركض وراءه بلا جدوى.. مشهد يدمي القلب لكلب تركه صاحبه على الطريق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نشره موقع «سي إن إن»، يعرض رد فعل كلب، في ولاية تكساس الأمريكية، قرر صاحبه أن يتخلص منه، بأن يتركه على الطريق، ويذهب بسيارته بعيدًا، فيما ظل الكلب يركض مسرعًا خلف صاحبه، آملًا أن يلحق به ويعود إليه مرة أخرى.



والفيديو تم رصده عن طريق عدسة كاميرا ناشط مهتم بحقوق الحيوانات الأليفة، واصفًا الأمر «مشهد حزين بما يكفي لجعل صوتك صاخبًا»، وأنقذ الكلب بمساعدة الشرطة.



وبعد انتشار الفيديو وتداوله على نطاق واسع، قررت أسرة تدعى «كلابسادل»، تبني ذلك الكلب الهاسكي، وتقول ربة الأسرة «كنت أشعر أن هذا هو كلبي، وكنت بحاجة للذهاب لاحضاره.. وإضافة هذا الكلب لبيتها جعل عائلتها مكتملة».

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وأطلقت عائلة «كلابسادل»، على الكلب اسم جديد وهو «نانوك» تيمنًا باسم الكلب في الفيلم الأجنبي «الأولاد المفقودون»، وترعى الأسرة الكلب على أمل تبنيه.وفي غضون يومين من تخلص صاحب الكلب الأصلي له على الطريق، ألقت قوات الشرطة القبض على سائق السيارة، مؤكدة أن أي جريمة في حق الحيوانات تأخذها على محمل الجد، وتم اتهام «لويس أنطونيو كومباس»، 68 عامًا، بالقسوة على الحيوانات.وتعبر الأسرة عن سعادتها بقدوم «نانوك» قائلة: «بدلًا من مطاردة سيارة مالكه، أصبح الآن يقفز إليها فقط، وبدلًا من الركض وراء السيارة، أصبح يركض خلف الكرة فقط».