تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نشره موقع «سي إن إن»، يعرض رد فعل كلب، في ولاية تكساس الأمريكية، قرر صاحبه أن يتخلص منه، بأن يتركه على الطريق، ويذهب بسيارته بعيدًا، فيما ظل الكلب يركض مسرعًا خلف صاحبه، آملًا أن يلحق به ويعود إليه مرة أخرى.
والفيديو تم رصده عن طريق عدسة كاميرا ناشط مهتم بحقوق الحيوانات الأليفة، واصفًا الأمر «مشهد حزين بما يكفي لجعل صوتك صاخبًا»، وأنقذ الكلب بمساعدة الشرطة.
وبعد انتشار الفيديو وتداوله على نطاق واسع، قررت أسرة تدعى «كلابسادل»، تبني ذلك الكلب الهاسكي، وتقول ربة الأسرة «كنت أشعر أن هذا هو كلبي، وكنت بحاجة للذهاب لاحضاره.. وإضافة هذا الكلب لبيتها جعل عائلتها مكتملة».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ظل يركض وراءه بلا جدوى.. مشهد يدمي القلب لكلب تركه صاحبه على الطريق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق