

بالصدفة أمريكية تكتشف وجود قلبها بالجانب الأيمن من صدرها .. اعرف القصة بالصدفة أمريكية تكتشف وجود قلبها بالجانب الأيمن من صدرها .. اعرف القصة

أكتشفت فتاة أمريكية من شيكاجو، تدعي كلير ماك البالغة من العمر 19 عاما، أن قلبها في الجانب الأيمن من صدرها، بالصدفة، أثناء خضوعها لفحص بالأشعة السينية، وذلك بعد معانتها من السعال لمدة شهرين، حيث شخصت الطبيبة حالتها بأنها تعاني من التهاب في الرئة وأجرت لها فحوصات بالأشعة السينية.



ولكن كشفت الأشعة صدمة لكلير عندما كشف المسح الشعاعي أن قلبها كان على الجانب الخاطئ من صدرها وهي حالة تسمى دكستروكارديا، يتوضع خلالها القلب في الجانب الأيمن من الصدر بدلاً من الأيسر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت كلير عن تجربتها: "بدت الدكتورة مصدومة وقالت لي: هل تعلمين أن قلبك على الجانب الأيمن من صدرك؟ كنت في حيرة من أمري وبدأت بالضحك؛ لأنني بصراحة لم أصدق ذلك. أوضحت الطبيبة لي، أن هذه الحالة تدعى دكستروكارديا وأنه يجب علي إبلاغ طبيب الرعاية الأولية بحالتي".

وأضافت كلير: “كررت للطبيبة أكثر من مرة: هل أنت جادة؟ كنت بصراحة في حالة صدمة وكنت مرتبكة للغاية، كيف لم أكن أعرف هذا من قبل حتى بلغت 19 عامًا. عندما أخبرت والدي ووالدتي، شعرا بالخوف والصدمة".وفي ردود الأفعال على حالة كلير لم يصدق أحد أنها عاشت طوال حياتها دون أن يدرك أي من أطبائها أن قلبها كان في الجانب الخاطئ، ولكن وفقا للأطباء فإن حالة الدكستروكارديا، لا تهدد الحياة عادة، ولا تحتاج كلير إلى أي متابعة طبية في الوقت الحالي.الدكستروكارديا، هي حالةٌ خلقية نادرة حيث يتوضع القلب في الجانب الأيمن من الصدر بدلاً من الجانب الأيسر، ويولد في هذه الحالة أقل من 1% من البشر. ويتطور قلب الطفل خلال الأسابيع الأولى من الحمل في بعض الحالات و يتحول إلى الجانب الأيمن من الصدر وما زالت أسباب ذلك غير واضحة.



