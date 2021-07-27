أكتشفت فتاة أمريكية من شيكاجو، تدعي كلير ماك البالغة من العمر 19 عاما، أن قلبها في الجانب الأيمن من صدرها، بالصدفة، أثناء خضوعها لفحص بالأشعة السينية، وذلك بعد معانتها من السعال لمدة شهرين، حيث شخصت الطبيبة حالتها بأنها تعاني من التهاب في الرئة وأجرت لها فحوصات بالأشعة السينية.
ولكن كشفت الأشعة صدمة لكلير عندما كشف المسح الشعاعي أن قلبها كان على الجانب الخاطئ من صدرها وهي حالة تسمى دكستروكارديا، يتوضع خلالها القلب في الجانب الأيمن من الصدر بدلاً من الأيسر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت كلير عن تجربتها: "بدت الدكتورة مصدومة وقالت لي: هل تعلمين أن قلبك على الجانب الأيمن من صدرك؟ كنت في حيرة من أمري وبدأت بالضحك؛ لأنني بصراحة لم أصدق ذلك. أوضحت الطبيبة لي، أن هذه الحالة تدعى دكستروكارديا وأنه يجب علي إبلاغ طبيب الرعاية الأولية بحالتي".
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التعليقات على بالصدفة أمريكية تكتشف وجود قلبها بالجانب الأيمن من صدرها .. اعرف القصة
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