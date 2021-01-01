المحكمة الادارية تقطع علاقة القرضاوي بالازهر الشريف



القرضاوى القرضاوى

أثبتت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا إنتهاء علاقة الشيخ يوسف القرضاوى بالأزهر الشريف ونهاية عضويته بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.



كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى فبراير 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إصدر حكمه فى الدعوى المرفوعة من بعض العاملين بالأزهر للمطالبة بإلغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء.



خاصة فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف القرضاوى بتلك الهيئة وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إنهاء علاقته بالأزهر الشريف والتى على إثرها قدم القرضاوى استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعى .

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وقد قبلها شيخ الأزهر وأصدر قراره رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مما اقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية والزمت المحكمة شيخ الازهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوى من هيئة كبار العلماء لم يتم من تلقاء نفس الأزهر وإنما نتيجة رفع الدعوى وبعد إقامتها .