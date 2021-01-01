أثبتت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا إنتهاء علاقة الشيخ يوسف القرضاوى بالأزهر الشريف ونهاية عضويته بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى فبراير 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إصدر حكمه فى الدعوى المرفوعة من بعض العاملين بالأزهر للمطالبة بإلغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء.
خاصة فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف القرضاوى بتلك الهيئة وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إنهاء علاقته بالأزهر الشريف والتى على إثرها قدم القرضاوى استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعى .
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التعليقات على المحكمة الادارية تقطع علاقة القرضاوي بالازهر الشريف
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