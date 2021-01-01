أنجاز للسباحة المصرية في اولمبياد طوكيو



يوسف رمضان يوسف رمضان

تأهل يوسف رمضان لاعب منتخب مصر للسباحة، إلى الدور قبل النهائي لمنافسات 100 فراشة رجال بتحقيق زمن وقدره 51.67 ثانية ليحتل الترتيب الـ 14 ويتأهل لقبل النهائي غدا 30 يوليو.



وعلى جانب أخر، شهدت الساعات القليلة المقبلة، لقاء خاص بين لاعبى منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مع منتخب اليد وذلك عقب وصول المنتخب الأولمبي إلى القرعة الأولمبية بطوكيو استعدادا لمواجهة البرازيل.



ويستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة البرازيل بعد غد السبت فى إطار لقاءات الدور ربع النهائى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

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وشهد لقاء منتخب مصر الاولمبي مع نجوم اليد أجواء رائعة بين الأجهزة الفنية واللاعبين فى ظل العلاقات الكبيرة التى تجمع الطرفين معا وحرص نجوم المنتخبين على التقاط الصور التذكارية معا.ورحب نجوم اليد، بوصول منتخب مصر الأولمبي إلى القرعة الأولمبية بعد حسم التأهل إلى الدور ربع النهائى من منافسات أولمبياد طوكيو، وأكد اللاعبون تفائلهم بمواجهة البرازيل وقدرتهم على تقديم مباراة للتاريخ.وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، فوزا مستحقا على حساب أستراليا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.جاءت أهداف منتخب مصر عن طريق أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44، وأضاف عمار حمدي الهدف الثانى فى الدقيقة 86 ، وبهذا الفوز يضمن منتخب مصر الأولمبي التأهل إلى الدور ربع النهائى من مسابقة أولمبياد طوكيو 2020.وفى المقابل ، يقدم منتخب اليد أداء ولا أروع فى البطولة بعدما نجح فى تحقيق الفوز على كلا من البرتغال واليابان وخسارته مباراة واحدة أمام الدنمارك وبات قريبا للغاية من التأهل إلى الدور المقبل لأولمبياد طوكيو .