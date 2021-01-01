تحديد موعد قرعة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون

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صورة الخبر: كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021"
كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021"

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021"، التي ستنطلق في شهر يناير من عام 2022، ستقام يوم 17 أغسطس المقبل، وذلك بعد تأجيلها لمدة عام بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكشف الاتحاد الكاميروني عن موعد إجراء قرعة أمم أفريقيا التي ستقام على أراضيه، في بداية العام المقبل، من خلال نص الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث ستقام القرعة يوم 17 أغسطس، الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أنه من المنتظر أن تنطلق البطولة يوم 16 من شهر يناير 2022، على أن تستمر حتى 16 من شهر فبراير.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الـ"كاف"، الجنوب أفريقي، باتريس موتسيبي، كان قد أعلن أن الـ"كان" ستقام في الكاميرون ولم يتم تغيير مكانها، بعد الشائعات التي أشارت إلى إمكانية نقلها لبلد آخر.

وكان من المفترض إقامة قرعة أمم أفريقيا يوم 25 يونيو الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لعدم جاهزية الكاميرون.

ونجح منتخبنا الوطنى فى حجز مقعده فى أمم أفريقيا للمرة الـ 25 فى تاريخه بعد صدارته للمجموعة السابعة فى التصفيات، برصيد 12 نقطة، لينضم إلى منتخبات غينيا، بوركينا فاسو، مالى، الجزائر، تونس، الكاميرون، السنغال، جامبيا، جزر القمر، غينيا الاستوائية، زيمبابوي، الجابون، غانا، السودان، نيجيريا، كوت ديفوار، المغرب، مالاوي، موريتانيا، إثيوبيا، غينيا بيساو والرأس الأخضر، وأخيرا سيراليون.

المصدر: youm7

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