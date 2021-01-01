أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021"، التي ستنطلق في شهر يناير من عام 2022، ستقام يوم 17 أغسطس المقبل، وذلك بعد تأجيلها لمدة عام بسبب أزمة جائحة كورونا.
وكشف الاتحاد الكاميروني عن موعد إجراء قرعة أمم أفريقيا التي ستقام على أراضيه، في بداية العام المقبل، من خلال نص الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث ستقام القرعة يوم 17 أغسطس، الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أنه من المنتظر أن تنطلق البطولة يوم 16 من شهر يناير 2022، على أن تستمر حتى 16 من شهر فبراير.
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التعليقات على تحديد موعد قرعة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
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