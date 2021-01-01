

عشرات الشهب تسقط علي مصر "فيديو" عشرات الشهب تسقط علي مصر "فيديو"

على مدار ليلتين سيعيش هواة الفلك لحظات من المتعة البصرية مع شهب دلتا الدلويات التى تعد واحدة من أجمل الشهب وهى زخة شهابية متوسطة تشهدها مصر يومى 28 و29 يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا فى الساعة.



هذه الشهب تنتج بسبب بقايا حطام المذنبين "مارسدن وكراخت" عند دخولها للغلاف الجوى الأرضى من 12 يوليو إلى 23 أغسطس، وتبلغ ذروتها فى ليلة 28 وفجر 29 يوليو إلا أن اكتمال القمر سيكون بمثابة مشكلة لأن الضوء سيحجب معظم الشهب الخافتة.



لهذا فإن أفضل الظروف المناسبة لمشاهدة زخات الشهب عموما تكون فى مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة وبعد منتصف الليل حيث يشترط لمشاهدتها أن تكون السماء صافية من الغبار والسحب فتظهر كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو.

