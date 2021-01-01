فشل فريق جالاتا سراي التركي، الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، في التأهل للدور الأخير المؤهل لدور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعد الخسارة أمام نظيره إيندهوفن الهولندي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "تورك تيليكوم"، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز إيندهوفن الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق الهولندي بمجموع المباراتين 7-2.
وبدأ مصطفى محمد المباراة أساسيا مع جالاتا سراي، قبل أن يستبدله المدير الفني فاتح تيريم، بين شوطي اللقاء، بعد التأخر بهدف وأشرك بدلا منه المهاجم السنغالي مباي دياني.
كما أجرى تيريم تبديلا آخر بين الشوطين، بمشاركة الهولندي المخضرم ريان بابل بدلا من باريس ألبير ألماظ، لزيادة القوة الهجومية، بعد التأخر بهدف.
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التعليقات على للمرة الثانية .. جالاتا سراي يخسر أمام إيندهوفن.. فيديو
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