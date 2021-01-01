للمرة الثانية .. جالاتا سراي يخسر أمام إيندهوفن.. فيديو



جالاتا سراي يخسر أمام إيندهوفن جالاتا سراي يخسر أمام إيندهوفن

فشل فريق جالاتا سراي التركي، الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، في التأهل للدور الأخير المؤهل لدور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعد الخسارة أمام نظيره إيندهوفن الهولندي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "تورك تيليكوم"، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.



وانتهت مباراة الذهاب بفوز إيندهوفن الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق الهولندي بمجموع المباراتين 7-2.



وبدأ مصطفى محمد المباراة أساسيا مع جالاتا سراي، قبل أن يستبدله المدير الفني فاتح تيريم، بين شوطي اللقاء، بعد التأخر بهدف وأشرك بدلا منه المهاجم السنغالي مباي دياني.

كما أجرى تيريم تبديلا آخر بين الشوطين، بمشاركة الهولندي المخضرم ريان بابل بدلا من باريس ألبير ألماظ، لزيادة القوة الهجومية، بعد التأخر بهدف.

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سجل هدف إيندهوفن الأول، اللاعب الإنجليزي الشاب توني مادويكي في الدقيقة 37 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.وفي الدقيقة 59 سجل اللاعب ماركو فان جينكل هدف إيندهوفن الثاني، قبل أن يحرز البديل مباي دياني هدف جالاتا سراي الوحيد في الدقيقة 84.جالاتا سرايوأكمل فريق إيندهوفن المباراة بـ10 لاعبين، بداية من الدقيقة 73، بعد تعرض اللاعب أوليفييه بوسكالي في الدقيقة 73، لحصوله على انذارين.وبتلك النتيجة سيواجه إيندهوفن الفائز من سلتيك جلاسجو الأسكتلندي وميدتيلاند (يلعبان في الأوقات الإضاقية)، في الدور التمهيدي والأخير المؤهل لدور المجموعات في دوري الأبطال، بينما سيتجه جالاتا سراي للعب في الدوري الأوروبي.ويلعب مصطفى محمد في فريق جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع أحقية شراء النادي التركي لخدمات اللاعب خلال الفترة الحالية.https://streamable.com/iqtrnh