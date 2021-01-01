إصابة صالح جمعة بقطع في وتر أكيلس



صالح جمعة صالح جمعة

أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفحص المبدئي للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيلس.



وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، من دون أي تدخل خلال ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، التي انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد، وأثبت الفحص الظاهري تعرضه لقطع في وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الآشعة الطبية في التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.



وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي أن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 9 :6 أشهر، حسب ما سوف تحدده الآشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجي والتأهيلي المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.