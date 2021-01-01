مواعيد الدوري عقب تأهل مصر لـ ربع النهائي بأولمبياد طوكيو

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كشف الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن خريطة مواعيد الدوري المصري عقب تأهل المنتخب الاوليمبي لـ ربع نهائي منافسات كرة القدم في اولمبياد طوكيو.



وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التةاصل الاجتماعي “ تويتر ” :"غدا الخميس 29 يوليو اخر مباريات الدورى وعودة الدورى طبقا لمشوار المنتخب الاوليمبي في حالة الفوز علي البرازيل يعود الدوري 9 و 10 اغسطس ولا قدر الله في حالة الخساره يعو د5 و 6 اغسطس ختام الدورى 17 سبتمبر ان شاء الله "





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حقق منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم، فوزا مستحقا على حساب أستراليا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.وضرب منتخب مصر الأولمبى موعدا مع البرازيل فى الدور ربع النهائى لأولمبياد طوكيو وذلك بعد الفوز على إستراليا اليوم .وسيواجه منتخب مصر الأولمبى نظيره البرازيل فى الثانية عشر ظهر يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو الجارى على ملعب إيباركى كاشيما .وكان منتخب البرازيل الأولمبى قد حسم صدارة المجموعة الرابعة فى منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو ليضرب موعدا مع منتخب مصر فى دور الثمانية للبطولة .وتغلب منتخب البرازيل على نظيره السعودى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار ثانيا برصيد 5 نقاط متفوقا على ألمانيا .وجاءت أهداف منتخب مصر عن طريق أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44، وأضاف عمار حمدي الهدف الثانى فى الدقيقة 86 ، وبهذا الفوز يضمن منتخب مصر الأولمبي التأهل إلى الدور ربع النهائى من مسابقة أولمبياد طوكيو 2020.ويضم تشكيل منتخب مصر الأولمبى فى مباراته أمام أستراليا: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وثلاثى الدفاع أحمد حجازى قائد الفراعنة ومحمود حمدى الونش وأسامة جلال بجانب كريم العراقى فى الجبهة اليمنى وأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى الوسط وأحمد ياسر ريان فى الهجوم.ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحى حارس المرمى وناصر منسى وأحمد رمضان بيكهام وإمام عاشور وإبراهيم عادل وكريم فؤاد وناصر ماهر.وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إسناد مباراة منتخب مصر وأستراليا المقامة حالياً فى إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز.