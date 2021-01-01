آداب القاهرة تعلن انتهاء التحويل من انتساب إلى انتظام

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أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن فتح باب التحويل أمام الطلاب من انتساب إلى انتظام .



وقال الدكتور شريف شاهين، إنه تم فتح باب التحويل من انتساب إلى انتظام بدءا من اليوم للطلاب الحاصلين على تقدير جيدة ولمدة أسبوعين من خلال رابط التسجيل، مؤكدا على أنه لا يمكن الرجوع في قرار التحويل مرة أخرى.



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والجدير بالذكر، أعلن مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة، عن دورة تدريب المعلمين للمدارس الدولية ومدارس اللغات، لـ أقسام اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والتاريخ والفلسفة وعلم النفس واللغة العربية والألمانية وعلم الاجتماع.يشرف على الدورات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ كلية الآداب، وشمل دورة التدريب على الآتى:1- التدريب على استخدام السبورة الذكية .2- التدريب على عمل الفيديوهات التعليمية الحديثة بالبرامج الالكترونية المتخصصة .3- التعرف على أنظمة المدارس الدولية و الفروق بينها وكيفية الالتحاق بالتدريس بها .4- كيفية التأكد من حصول المدرسة على الرخصة الدولية .5- التدريب على عمل السيرة الذاتية CV و تسليم بعض السير الحديثة الجاهزة .6- التعرف على كيفية اجتياز الاختبارات ( الديموهات ) و المقابلات الشخصية بـ المدارس الدولية ومدارس اللغات .وفى نفس السياق، أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الآداب بعنوان “مهارات الإلقاء".تبدأ الورشة يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس القادم، على أن تستمر خلال فترة الإجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.كما أعلنت وحدة التدريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدرب والأولوية لأسبقية الحجز، مؤكدة على أن الدورة مجانية تماما باستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالي عدد الساعات.كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة في حالة تجاوز غيابه 15% من إجمالي عدد ساعات الورشة.تسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومي الجمعة والسبت وعلى كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص بة بالإضافة إلى صورة الكارينية.