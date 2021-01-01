فتح باب القبول التحويلات بالمدارس الرسمية الدولية



المدارس الرسمية الدولية المدارس الرسمية الدولية

أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية في مصر عن قبول التحويلات بفروع المدارس الرسمية الدولية وفقاً للأماكن المتاحة للمراحل الدراسية بكل فرع.





وحددت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية في مصر ، الأماكن المتاحة بكل فرع و أيضًا الروابط الخاصة بالتحويلات للمستوى الثاني رياض اطفال ( FS2 ) و الصف الأول و الثاني و الثالث الابتدائي ( Year1 - Year2 - Year3 ) للعام الدراسي 2021-2022 بفروع المدرسة الرسمية الدولية وفقا للاماكن المتاحة .



وللاطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة برجاء الضغط على الرابط التالي :https://2u.pw/l8sAu

قد يعجبك أيضا...

للدخول على نموذج التحويل لمراحل ( FS2 -Year1-Year2 - Year3 ) للعام الدراسي 2021-2022 الضغط على الرابط التاليhttps://cutt.ly/elg9jUjوتتم طباعة نموذج التقديم وملء جميع البيانات بالكامل بخط واضح وطباعتها وتسليمها اثناء المقابلة الشخصية للطفل والتي سوف يتم تحديدها من خلال المدرسة وارسال الموعد على البريد الالكتروني الخاص بكم والمسجل من خلال نموذج التقديم الالكتروني (برجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح ومتابعة الرسائل عليه بشكل دوري).وتم التشديد على أن آخر موعد للتسجيل الالكتروني للتحويلات يوم الاحد الموافق 15 أغسطس 2021 م .وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية IPS عن وظائف خالية للمعلمين و الاداريينوأوضحت المؤسسة أن التخصصات المطلوبة تتمثل في :" مدير مالي و إدارى _ معلمين لغة إنجليزية _ معلمين رياض أطفال _ معلمين لغة عربية _ معلمين تربية فنية _ معلمين تربية رياضية _ معلمين تربية موسيقية _ أخصائي اجتماعي _ مسئول تطوير تكنولوجي IT _ مسئول شؤون طلاب وشؤون عاملين - مسؤل توريدات ومخازن وموظف استقبال_ مدرس حاسب آلي ICT-طبيب بشري ( أطفال ) _ عاملات _ عمال أمن.وحددت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية شروط التقديم فيما يلي :أن يكون جميع المتقدمين من العاملين بوزارة التربية و التعليم عدا ( الطبيب - العمال )أن يكون على رأس عمله.إجادة مهارات اللغة الانجليزية تحدثا و كتابة للمعلمين .إجادة التعامل مع الحاسب الآلييفضل خريجي لغات و من له خبرة العمل بالمدارس الدولية.يفضل ألا يتجاوز السن 45 عاما .وأعلنت المؤسسة أنه يتم التقديم من خلال الرابط الخاص بفرع المدرسة الرسمية الدولية المراد التقديم لشغل وظيفه بها، مشيرة إلى أن أخر موعد للتسجيل يوم 15 أغسطس المقبل ولا يلتفت للطلبات المقدمه بعد هذا الموعد.https://2u.pw/bgjbV