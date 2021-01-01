

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية 2021 في اليوم التالي لـ اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وذلك لمدة 15 يوما.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتاح لطلاب الدبلومات الفنية 2021 التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعد سداد 100 جنيه رسوم على كل مادة يرغب الطالب في التظلم منها، ثم يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة لتقديم التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة، ثم يتم تحديد موعد لفحص صورة كراسة إجابة الطالب، ثم يذهب الطالب في الموعد المحدد للاطلاع على كراسة إجابته، ثم تشكل له لجنة لفحص كراسة إجابته وتعيد جميع درجاته في حالة وجود درجات مستحقة له، دون أن يتم إعادة تصحيح الأسئلة، وفي حالة تبين أحقيته بدرجات إضافية يتم إضافتها لمجموعه مع استرداده لرسوم التظلم المدفوعة عن تلك المادة.



جدير بالذكر أنه ، برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، أصبحت الان متاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2021 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم

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برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، الان يمكن الوصول إليها من خلال ادخال رقم الجلوس بعد الضغط هناينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيحيث يمكن الان الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، من خلال الضغط على :https://nategafany.emis.gov.egخطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 :- اضغط على https://nategafany.emis.gov.eg- ادخل رقم جلوسك بشكل صحيح- اضغط على ايقونة عرض النتيجةوكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية 2021.ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاثالتعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بمدارس التكنولوجيا التطبيقيةهذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشائهم على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بمدارس التعليم والتدريب المزدوجبلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بمدارس الإعداد المهنىبلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمسالتعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى.التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى.وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لطلاب الدمجبلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.94%.بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ 776020 طالب وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050 بنسبة 68.43 %.جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ 212391 بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20 %.وأكد الدكتور مجاهد، على الجهود التي يقوم بها العاملين بقطاع التعليم الفني للحفاظ على سير العملية التعليمية واتمام اختبارات نهاية العام واختبارات الدبلومات في ظل ما تواجهه البلاد من مواجهة جائحة كورونا، ومقدمًا خالص التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل فى الدبلومات الفنية متمنيًا لهم كل التوفيق فى مستقبل مشرق.وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية قد بلغ 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة وعدد 6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.