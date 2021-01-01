

لينوفو تطلق رسميا لاب توب الألعاب Legion 5 Pro .. سعر ومواصفات لينوفو تطلق رسميا لاب توب الألعاب Legion 5 Pro .. سعر ومواصفات

أطلقت شركة لينوفو جهاز لاب توب جديد مخصص للألعاب من السلسلة الرائدة Legion، والذي يأتي تحت اسم Legion 5 Pro، حيث تم إطلاقه فى الهند ، ومن المقرر أن يصدر في باقى الأسواق العالمية خلال أيام قليلة.



وفقاً لموقع "Newsbytesapp"، فإن شركة لينوفو الصينية قامت بإطلاق لاب توب Legion 5 Pro للألعاب، بمعالج من نوع Ryzen 7 5000، والذي يأتى من إنتاج شركة AMD، والعديد من الإمكانات المذهلة، كـ الإطارات النحيفة، ولوحة مفاتيح لينوفو Legion TrueStrike، التى تحتوى على إضاءة الفضاء اللونى فى أربعة أماكن.



وجاء لاب توب لينوفو المخصص للألعاب Legion 5 Pro، بشاشة من نوع QHD+، قياس 16 بوصة، والتي تأتي بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز فى الثانية، ومعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10.

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ويدعم لاب توب Legion 5 Pro من لينوفو تقنية NVIDIA G-SYNC لضمان وتحسين جودة العرض، وكذلك تقنية Dolby Vision لتحسين مستوى السطوع فى الصورة، كما يدعم أيضاً تقنية FreeSync من شركة AMD لمنع تقطع الصور واهتزازها.ويعمل لاب توب Legion 5 Pro المخصص للألعاب من لينوفو، بمعالج من إنتاج شركة AMD، ومن نوع Ryzen 7 5800H، والذي جاء مقترناَ بذاكرة وصول عشوائيDDR4 بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية SSD بسعة 2 تيرا بايت، والذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10.ويتم شحن بطارية لاب توب لينوفو بقوة 80 وات فى الساعة، والتى تدوم حتى 8 ساعات، ويحتوي لاب توب لينوفو على أربعة منافذ USB 3.2، ومنفذي من نوع Type-C 3.2، ومنفذ Ethernet، وكذلك منفذ HDMI 2.1، كما يدعم شبكة الإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.1، ويحتوى على مقبس سماعة الرأس.وفيما يخص التبريد، فإن شركة لينوفو قد استخدمت تقنية Legion ColdFront 3.0، التى تحتوي على مستشعرات متعددة، ومراوح مزدوجة، والعادم الرباعي، لأداء حراري أفضل، كما عملت على تحسين عمر البطارية من خلال إطلاق تقنية Legion AI Engine، والتى تعمل على تحويل الطاقة من حدة المعالجة المركزية إلى وحدة معالجة الرسومات.وقد جاء لاب توب لينوفو Legion 5 Pro المخصص للألعاب بسعر 1.800 دولار "أي ما يعادل 28 ألفا و 200 جنيه مصري"، لنسخة 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما جاء بسعر 2100 دولار "أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري".