أجهزة Mac ستدعم تقنية التعرف على الوجه Face ID

ظهر تقرير الجديد يشير إلى أن شركة Apple تستعد لدعم أجهزة Mac بتقنية التعرف على الوجه Face ID حيث كشف مارك غورمان الصحفي في بلومبرج أن جميع طرازات iPhone وiPad وMac تقنية Face ID لفتح الجهاز عن طريق الوجه.
تحتوي معظم أجهزة iPhone على Face ID باستثناء iPhone SE الذي يحافظ على Touch ID كطريقة لإلغاء القفل أما بالنسبة لأجهزة iPad فيشتمل iPad Pro فقط على تقنية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى أن أجهزة Mac لا تدعم هذه التقنية ولكن من الآن فصاعد فأجهزة آيفون وآيباد وماك ستدعم هذه التقنية.
تقنية التعرف على الوجه Face ID لأجهزة Mac
يشير هذا التقرير أيضا إلى أن تقنية Face ID ستتميز بوظيفة إضافية مقارنة بفتح بصمة الإصبع حيث يمكن استخدامه لوظائف الواقع المعزز التي يمكنها اكتشاف إيماءاتنا بفضل مستشعرات كاميرا TrueDepth ومن ناحية أخرى يعمل Touch ID فقط كإجراء أمني لإلغاء قفل الجهاز أو تسجيل الدخول أو الدفع من خلال Apple Pay.
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