يعمل مطورون ومبرمجون روس على تطوير "كبسولة زمنية" بهدف نقل البيانات الرقمية للأشخاص إلى ورثتهم بعد وفاتهم.
ويستخدم المطورون الروس تقنية يطلق عليها اسم "blockchain" من أجل تصميم "كبسولة زمنية" ستحمل معها بيانات ومعلومات الأشخاص الرقمية إلى الورثة وتجعلها متاحة عند الحاجة.
وبحسب الخبر الذي نشره موقع راديو وتلفزيون الشيشان، ستسمح "كبسولة الزمن" بالتخزين الآمن للبيانات والأصول الرقمية الخاصة بالأشخاص، مثل كلمات المرور على الشبكات التواصل الاجتماعي ومفاتيح محافظ "البيتكوين" ونقلها إلى الأحفاد أو الورثة بعد سنوات.
وقالت مبادرة التكنولوجيا الوطنية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المشروع سيقدم ضمن فعاليات "أرخبيل 2121" في مدينة فيليكي نوفغورود الروسية.
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التعليقات على "كبسولة زمنية" في روسيا لنقل معلومات الإنسان الرقمية إلى ورثته
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