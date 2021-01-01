

شركة Corning تكشف عن زجاج حماية لكاميرات الهواتف الذكية شركة Corning تكشف عن زجاج حماية لكاميرات الهواتف الذكية

لطالما كانت شركة Corning تقوم بإنتاج زجاج حماية الهواتف الذكية لمختلف الشركات سواء للشاشة أو لظهر الهاتف، لكنها رغم ذلك لم تتمكن من توفير زجاج حماية لعدسات الكاميرا في الهواتف خلال السنوات الماضية، وكانت الكاميرات محمية بزجاج أقل قوة بسبب عدم توفير زجاج Gorilla Glass الشفافية الكافية لتمرير الضوء للعدسات والحفاظ على جودة التصوير كما هي.



لكن الشركة أنهت هذا الأمر الآن، وأعلنت عن زجاج حماية Gorilla Glass مخصص لكاميرات الهواتف الذكية، لتحظى الكاميرات بنفس القوة والصلابة ضد الصدمات والخدوش كما هو الحال مع باق المناطق المحمية بهذا الزجاج في الهاتف. وذلك من خلال فئتي DX و DX+.



وستكون شركة سامسونج التي تتربع على عرش مصنعي الهواتف الذكية، هي أول المستفيدين من زجاج الحماية الجديد وربما نراه مع الهواتف القابلة للطي القادمة للكاميرات الخارجية – ستعلن عنها سامسونج في 11 أغسطس في مؤتمرها السنوي Galaxy Unpacked.

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وتقول Corning إن زجاج DX و DX+ يلتقطان 98 من الإضاءة في المكان ويقومان بتمرير 92 منها إلى عدسات الكاميرا، وهو ما يعني الحصول على صور واضحة مع انعكاسات أقل على العدسات الداخلية، وبالتالي تقليل التشويش في الصور.وتقوم العديد من الشركات بالتعاون مع مصنعين آخرين مثل سوني وفيفو اللتان تتعاونان مع زايس لتقليل الانعكاسات والتشويش في كاميرات الهواتف، لكن مع توصل Corning لهذا التطور ستعمل الشركات على الاستفادة من تقنيتها بكل تأكيد طالما تستخدم Gorilla Glass لحماية شاشات هواتفها.ويُعد الفرق بين DX و DX+ هو مقاومة الأخير للصدمات والخدوش أكثر، حيث تشير الشركة لقدرته على مقاومة الخدوش والصدمات بقوة مشابهة لما يوفره الياقوت الأزرق.يُشار أن زجاج حماية Gorilla Glass بأنواعه يتوفر على أكثر من 8 مليارات جهاز لأكثر من 66 علامة تجارية في مختلف أنحاء العالم.