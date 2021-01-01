لطالما كانت شركة Corning تقوم بإنتاج زجاج حماية الهواتف الذكية لمختلف الشركات سواء للشاشة أو لظهر الهاتف، لكنها رغم ذلك لم تتمكن من توفير زجاج حماية لعدسات الكاميرا في الهواتف خلال السنوات الماضية، وكانت الكاميرات محمية بزجاج أقل قوة بسبب عدم توفير زجاج Gorilla Glass الشفافية الكافية لتمرير الضوء للعدسات والحفاظ على جودة التصوير كما هي.
لكن الشركة أنهت هذا الأمر الآن، وأعلنت عن زجاج حماية Gorilla Glass مخصص لكاميرات الهواتف الذكية، لتحظى الكاميرات بنفس القوة والصلابة ضد الصدمات والخدوش كما هو الحال مع باق المناطق المحمية بهذا الزجاج في الهاتف. وذلك من خلال فئتي DX و DX+.
وستكون شركة سامسونج التي تتربع على عرش مصنعي الهواتف الذكية، هي أول المستفيدين من زجاج الحماية الجديد وربما نراه مع الهواتف القابلة للطي القادمة للكاميرات الخارجية – ستعلن عنها سامسونج في 11 أغسطس في مؤتمرها السنوي Galaxy Unpacked.
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التعليقات على شركة Corning تكشف عن زجاج حماية لكاميرات الهواتف الذكية
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