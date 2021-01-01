أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية عن سلسلة سماعات الأذن اللاسلكية LG TONE Free FP بتصميم خاص والعديد من المزايا؛ بينها ميزة الهمس التي تعمل من خلال تقريب الجهة اليمنى من السماعة أمام الفم والحديث بصوت خافت ومن ثم سيقوم الميكروفون المخصص للميزة ببقية المهمة لتوصيل الصوت.
وتشمل سلسلة سماعات LG TONE Free FP كل من FP5، FP8، وFP9؛ جميعها تدعم ميزة عزل الضجيج وتمتلك ثلاثة ميكروفونات لكل سماعة، وتدعم معيار مقاومة الماء IPX4، كما تتمتع السماعات بخصائص مثل الصوت المحيطي وثلاثي الأبعاد لجعل الصوت أشبه بالواقع.
مزايا منفردة لكل نسخة من سماعات LG TONE Free FP
وتتميز سماعة FP9 عن غيرها من السلسلة بإمكانية استخدامها كجهاز اتصال بلوتوث مع الأجهزة التي لا تدعم هذه التقنية من خلال ربط تلك الأجهزة مع السماعة عبر وصلة USB C، وبالتالي يمكنها تحويل أي جهاز إلى داعم للبلوتوث ويمكن معها الاستغناء عن جلب جهاز بلوتوث مخصص.
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التعليقات على إل جي تعلن عن سماعات الأذن اللاسلكية LG TONE Free FP مع ميزة “الهمس”
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