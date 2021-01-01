

إل جي تعلن عن سماعات الأذن اللاسلكية LG TONE Free FP مع ميزة “الهمس” إل جي تعلن عن سماعات الأذن اللاسلكية LG TONE Free FP مع ميزة “الهمس”

أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية عن سلسلة سماعات الأذن اللاسلكية LG TONE Free FP بتصميم خاص والعديد من المزايا؛ بينها ميزة الهمس التي تعمل من خلال تقريب الجهة اليمنى من السماعة أمام الفم والحديث بصوت خافت ومن ثم سيقوم الميكروفون المخصص للميزة ببقية المهمة لتوصيل الصوت.



وتشمل سلسلة سماعات LG TONE Free FP كل من FP5، FP8، وFP9؛ جميعها تدعم ميزة عزل الضجيج وتمتلك ثلاثة ميكروفونات لكل سماعة، وتدعم معيار مقاومة الماء IPX4، كما تتمتع السماعات بخصائص مثل الصوت المحيطي وثلاثي الأبعاد لجعل الصوت أشبه بالواقع.



مزايا منفردة لكل نسخة من سماعات LG TONE Free FP

وتتميز سماعة FP9 عن غيرها من السلسلة بإمكانية استخدامها كجهاز اتصال بلوتوث مع الأجهزة التي لا تدعم هذه التقنية من خلال ربط تلك الأجهزة مع السماعة عبر وصلة USB C، وبالتالي يمكنها تحويل أي جهاز إلى داعم للبلوتوث ويمكن معها الاستغناء عن جلب جهاز بلوتوث مخصص.

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كما تتميز السماعة رفقة النسخة الأخرى FP8 بدعم تقنية UV من إل جي أو تقنية الأشعة فوق البنفسجية التي تعمل على تعقيم السماعات من البكتيريا والجراثيم، حيث تشير الشركة لقدرة تقنيتها على قتل 99.99% من البكتيريا الموجودة على ميكروفونات السماعات خلال أقل من 5 دقائق، ما يعني القضاء على فرصة انتقال البكتيريا عبر الأذن لداخل الجسم بشكل شبه كامل.يمكن لنسختي FP9 و FP8 من السلسلة العمل حتى 10 ساعات وفقًا للشركة على شحنة واحدة، كما أن صندوق السماعات سيدعم هذه المدة لتصل 24 ساعة، فيما ستعمل سماعة FP5 لمدة تصل 8 ساعات على شحنة واحدة وحتى 22 من خلال صندوق السماعة. وتُعد نسخة FP8 هي الوحيدة التي تدعم الشحن اللاسلكي.ستتوفر سلسلة سماعات الأذن اللاسلكية LG TONE Free FP خلال هذا الشهر في عدد من الأسواق حول العالم، لكن السعر مازال مجهولًا كون الشركة لم تحدد سعر كل نسخة من النسخ الثلاث حتى الآن.يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي رغم خروج الشركة من قطاع الهواتف الذكية في أبريل الماضي بعد سنوات من التراجع.