قائمة هواتف سامسونج جالكسي التي ستحصل على تحديث أندرويد 12 (One UI 4.0)

تعمل شركات الهواتف الذكية التي تستخدم نظام أندرويد على تصميم نسختها الخاصة من النظام منذ الكشف عن أحدث نسخة منه قبل شهرين، وبينها سامسونج التي تعتبر أكبر مصنعي الهواتف الذكية وتتمتع بواحدة من أكثر واجهات المستخدم جاذبية مع واجهة One UI المبنية. ولذا، فإن سامسونج في طريقها للإعلان عن نسخة One UI 4.0 المبنية على أندرويد 12 وستتوفر على معظم هواتف جالكسي في السوق آخر عامين.



وستصل التحديثات للهواتف الرائدة بما يشمل سلسلة S و Note و Z، بجانب سلسلة الهواتف المتوسطة A، والأقل منها M وF، والأجهزة اللوحية التي تصدرها الشركة.



ولمعرفة الأجهزة التي ستحصل على One UI 4.0 أو أندرويد 12:

سلسلة سامسونج Galaxy SGalaxy S21 UltraGalaxy S21+Galaxy S21Galaxy S20 UltraGalaxy S20+Galaxy S20Galaxy S20 FEGalaxy S10 5GGalaxy S10Galaxy S10+Galaxy S10eGalaxy S10 Liteسلسلة سامسونج جالكسي نوتGalaxy Note 20 UltraGalaxy Note 20Galaxy Note 10+Galaxy Note 10Galaxy Note 10 Liteسلسلة الهواتف القابلة للطي Galaxy ZGalaxy FoldGalaxy Z Fold 2 5GGalaxy Z FlipGalaxy Z Flip 5GGalaxy Z Fold 3Galaxy Z Flip 3سلسلة Galaxy AGalaxy A71 5GGalaxy A71Galaxy A51 5GGalaxy A51Galaxy A52Galaxy A52 5GGalaxy A72Galaxy A90 5GGalaxy A01Galaxy A11Galaxy A31Galaxy A41Galaxy A21Galaxy A21sGalaxy A QuantumGalaxy Quantum 2Galaxy A42 5GGalaxy A02Galaxy A02sGalaxy A12Galaxy A32Galaxy A32 5GGalaxy A22 5Gسلسلة Galaxy MGalaxy M42 5GGalaxy M12Galaxy M62Galaxy M02sGalaxy M02Galaxy M21Galaxy M21sGalaxy M22Galaxy M31Galaxy M31 Prime EditionGalaxy M51Galaxy M31sسلسلة Galaxy FGalaxy F41Galaxy F62Galaxy F02sGalaxy F12Galaxy F22قائمة الأجهزة اللوحيةGalaxy Tab S7+Galaxy Tab S7Galaxy Tab S6 5GGalaxy Tab S6Galaxy Tab S6 LiteGalaxy Tab A 8.4Galaxy Tab A7Galaxy Tab Active 3