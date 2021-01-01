قائمة هواتف سامسونج جالكسي التي ستحصل على تحديث أندرويد 12 (One UI 4.0)
تعمل شركات الهواتف الذكية التي تستخدم نظام أندرويد على تصميم نسختها الخاصة من النظام منذ الكشف عن أحدث نسخة منه قبل شهرين، وبينها سامسونج التي تعتبر أكبر مصنعي الهواتف الذكية وتتمتع بواحدة من أكثر واجهات المستخدم جاذبية مع واجهة One UI المبنية. ولذا، فإن سامسونج في طريقها للإعلان عن نسخة One UI 4.0 المبنية على أندرويد 12 وستتوفر على معظم هواتف جالكسي في السوق آخر عامين.
وستصل التحديثات للهواتف الرائدة بما يشمل سلسلة S و Note و Z، بجانب سلسلة الهواتف المتوسطة A، والأقل منها M وF، والأجهزة اللوحية التي تصدرها الشركة.
ولمعرفة الأجهزة التي ستحصل على One UI 4.0 أو أندرويد 12:
سلسلة سامسونج Galaxy S
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20+
Galaxy S20
Galaxy S20 FE
Galaxy S10 5G
Galaxy S10
Galaxy S10+
Galaxy S10e
Galaxy S10 Lite
سلسلة سامسونج جالكسي نوت
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Note 20
Galaxy Note 10+
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10 Lite
سلسلة الهواتف القابلة للطي Galaxy Z
Galaxy Fold
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
سلسلة Galaxy A
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A72
Galaxy A90 5G
Galaxy A01
Galaxy A11
Galaxy A31
Galaxy A41
Galaxy A21
Galaxy A21s
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A02
Galaxy A02s
Galaxy A12
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22 5G
سلسلة Galaxy M
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M02s
Galaxy M02
Galaxy M21
Galaxy M21s
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M31 Prime Edition
Galaxy M51
Galaxy M31s
سلسلة Galaxy F
Galaxy F41
Galaxy F62
Galaxy F02s
Galaxy F12
Galaxy F22
قائمة الأجهزة اللوحية
Galaxy Tab S7+
Galaxy Tab S7
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A 8.4
Galaxy Tab A7
Galaxy Tab Active 3
التعليقات على قائمة هواتف سامسونج جالكسي التي ستحصل على تحديث أندرويد 12 (One UI 4.0)
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق