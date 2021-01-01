

مراجعة مكنسة Dyson Omni-glide الكهربائية: حجم صغير، كفاءة كبيرة مراجعة مكنسة Dyson Omni-glide الكهربائية: حجم صغير، كفاءة كبيرة

عند الحديث عن المكانس الكهربائية الذكية في السوق، تأتي المكنسة الكهربائية من دايسون Dyson Omni-glide كواحدة من أفضل الخيارات المتوفر للمستخدمين، سواء بسبب إمكانياتها على التحرك والتنظيف، أو قدرتها على التحرك، أو حتى تصميمها المميز والبسيط والخفيف الذي يجعلها أنحف مكنسة تطلقها دايسون حتى الآن.



وتتميز Dyson Omni-glide بذراع خفيف للتحكم في الرأس الاسطواني بنظام Fluffy الذي يسمح بتحرك المكنسة في جميع الأماكن ووصولها لجميع الزوايا للقيام بالتنظيف بأفضل شكل وأي مكان، لاسيما وأنها تعمل بدون أسلاك ما يتيح لها التحرك والعمل في أي مكان دون الحاجة للكهرباء.





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مواصفات Dyson Omni-glideصممت هذه المكنسة للعمل على الأرضيات الصلبة وتنظيفها بشكل مميز، حيث يمكنها العمل للتنظيف خلال مدة تتراوح حول 20 دقيقة بالمتوسط، وذلك بفضل سرعتها وتحركها في أي مكان وسعة تخزين الغبار والأوساخ فيها رغم حجمها الصغير. وما يجعلها أكثر عملية في الاستخدام، تشغيلها لاسلكيًا وإمكانية شحن بطاريتها بالكامل خلال 3.5 ساعة فقط.وتتميز المكنسة بـ:فترة التنظيف: 20 دقيقةسعة الحاوية: 0.05 جالونالنوع: لاسلكيةفترة شحن البطارية: 210 دقيقة (3.5 ساعات)مناسبة لـ: الأرضيات الصلبةالتصميمتقول دايسون إنها قدمت أكثر مكانسها قدرة على المناورة والنجاعة على الأرضيات الخشبية مع Dyson Omni-glide، وربما هذا ما ظهر جليًا عن استخدامها على الأسطح الخشبية والصلبة بشكل عام، بسبب خفة وزنها وإمكانية التحكم بها بسهولة، فضلًا عن وصولها لجميع الزوايا والأماكن صعبة الوصول بسهولة بسبب تصميمها الأسطواني مع رأس التنظيف بتصميم Fluffy المرن المرتبط بذراع متحرك يمكن امساكه والتحكم بالمكنسة من خلاله بسلاسة بزاوية تصل 90 درجة ما يجعل وصول المكنسة لأي مكان سهلًا.يبلغ عرض رأس التنظيف Fluffy ثمان بوصات ويستخدم بكرتين ناعمتين تدوران بشكل متزامن، ويمكن للرأس النحيف التحرك للأمام والخلف وإلى الجانبين بكل سلاسة وأريحية، وذلك بفضل تصميم العنق المفصلي الذي يحتوي على أربع عجلات تثبيت تسمح له بالتحرك في أي اتجاه ترغبونه.وبينما تظهر قوة تنظيف المكنسة للمستخدم جليًا، تُشير الشركة إن ذلك يأتي بسبب دوران المكنسة بسرعة تصل إلى 105 ألف دورة في الدقيقة حتى عندما يتم استخدامها بشكل أفقي، ويمكنها شفط 99.7% من الجسيمات الصغيرة حتى 0.3 ميكرون.ويمكن تشغيل مكنسة Dyson Omni-glide لمدة تصل إلى 20 دقيقة، وسيلاحظ المستخدم وجود وميض ضوء أعلى العصا للإشارة إلى أنه تم شحنها بالكامل أو متى يلزم إعادتها إلى الشاحن المثبت على الحائط، وتسمح كذلك بالتبديل إلى وضع الطاقة القصوى Max، للمساعدة في المهام الصعبة مثل شفط قطع الحطام الصعبة. ويعد وقت التشغيل الذي يستمر لمدة 20 دقيقة مناسبًا في هذا الطراز لأنه يسمح بتنظيف الأجزاء المهمة للمنزل بشكل سريع كل يوم والانتقال للأجزاء الأخرى بعدها، بدلًا من تنظيف كامل المنزل في وقت واحد.وبسبب تصميمها للأرضيات الصلبة والخشبية، يمكن القول إن قدرة هذه المكنسة على الحركة ستكون أقل فائدة على السجاد والموكيت بالرغم من قدرتها على شفط الكثير من الغبار والأوساخ عن السجاد، لكن يجدر التنويه أن فعاليتها أقل من تلك على الأرضيات الخشبية. حيث أن هناك خيارًا أنسب لجميع الأرضيات يتمثل في مكنسة Dyson V11 وهي مكنسة جديدة كليًا يمكن تشغيلها لمدة تصل لساعة.الأداءيمكن الإحساس بأداء هذه المكنسة بمجرد تشغيلها في المكان بالرغم من صغر حجمها، حيث تقوم بالتقاط جميع ما حولها بكل قوة وتتحرك بأريحية تامة أثناء الاستخدام لتوفر تجربة تنظيف سهلة.وإن كنا نرغب بالخروج بحكمة من مراجعة مكنسة Dyson Omni-glide فهي إن الحجم الصغير لا يعني بالضرورة إمكانيات قليلة، وذلك لما رأيناه من قوة تنظيف مع هذه المكنسة مقارنة مع حجمها.وبمجرد الاستخدام، سيظهر أن هناك سرعة في امتلاء خزان المكنسة بسبب الحجم، لكن ذلك لن يكون مشكلة بسبب سرعة تفريغها، حيث تتطلب الآلية فقط تفريغ المحتويات في سلة مهملاتكم عبر سحب الرافعة دون اتساخ الأيدي وفي عملية لا تتجاوز الدقيقة.وفرت دايسون مع مكنسة Dyson Omni-glide ثلاثة رؤوس قابلة للتبديل مضمنة في عملية الشراء، ويمكن بعد إجراء تغيير واحد سريع لرأس Fluffy حمل المكنسة وتنظيف الأثاث بشكل أعمق. كما يمكن كذلك تنظيف الأماكن الصعبة باستخدام أداة تنظيف الأتربة والشقوق والأرائك بمنظف الأقمشة وشفط قطع أكبر من الحطام باستخدام أداة الأسطح الخاصة، ويمكن أيضًا استخدام أداة الأسطح الخاصة لتنظيف الحطام، وهو ما يدل على أن مكنسة قدرات وفائدة المكنسة في تنظيف الغرف متعددة المنافع.