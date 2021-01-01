كشفت شركة آبل قبل قليل عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2021 الذي انتهى في 26 يونيو الماضي، وقد شهدت النتائج تحقيق إيرادات قياسية بنمو بلغت نسبتها 36% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع مبيعات آيفون بنحو 50%.
وتمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بقيمة 81.4 مليار دولار في الربع الثالث، ساهمت بدورها في تحقيق سيولة نقدية بقيمة 21 مليار دولار. لتتخطى بذلك توقعات المحللين التي توقفت عند 73.3 مليار دولار. وكان نمو مبيعات الشركة في الصين بنسبة 58% سببًا رئيسيًا في النمو الكبير للإيرادات هذا الربع، حيث تمكنت الشركة من تحقيق 14.76 مليار دولار هناك.
وحققت آبل نموًا في الإيرادات في كافة قطاعاتها، حيث نمت مبيعات آيفون بواقع 49.78%، ومبيعات آيباد بواقع 12%، وماك بواقع 16%، كما ارتفعت مبيعات الخدمات والمنتجات الأخرى بنسبة 40%.
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التعليقات على آبل تعلن عن أرقام قياسية في الربع الأخير مع نمو مبيعات آيفون 50%
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