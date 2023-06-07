أعلنت شركة تويوتا عن إصدارها لموديل 2022 الجديد كليا لطراز أكوا ، والتى تعرف أيضاً باسم بريوس C، حيث حصلت على تعديلات جديدة ومطورة نقلت التصميم الداخلي والخارجي لمستوى أخر أكثر فخامة وقوة.
فتستمد السيارة أكوا موديل 2022 ، قوتها من محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل جنباً إلى جنب مع محرك كهربائي ببطارية نيكل هيدروجين ثنائية القطب الجديدة والتي تتمتع بأداء عالي، كما يمكن استخدام السيارة كوسيلة لإمداد الطاقة في حالات الطوارئ لاستخدامها كمولد كهربائي خارجي في حالات انقطاع التيار الكهربائي، حيث يوفر تيار مقداره 100 فولت/1500 واط.
ويأتي الشكل الخارجي للسيارة تويوتا أكوا موديل 2022 ، بواجهة أمامية جديدة بالكامل ، حيث حصلت على شبكة أمامية منخفضة مكونة من خطوط عرضية باللون الأسود، والمصابيح التي تعمل بتقنية LED بالإضافة إلى أنها حصلت على أبعاد جديدة وقاعدة عجلات أكثر طولاً .
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التعليقات على تويوتا تكشف عن الميني هاتشباك أكوا 2022 الاقتصادية
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