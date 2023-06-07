

تويوتا تكشف عن الميني هاتشباك أكوا 2022 الاقتصادية تويوتا تكشف عن الميني هاتشباك أكوا 2022 الاقتصادية

أعلنت شركة تويوتا عن إصدارها لموديل 2022 الجديد كليا لطراز أكوا ، والتى تعرف أيضاً باسم بريوس C، حيث حصلت على تعديلات جديدة ومطورة نقلت التصميم الداخلي والخارجي لمستوى أخر أكثر فخامة وقوة.



فتستمد السيارة أكوا موديل 2022 ، قوتها من محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل جنباً إلى جنب مع محرك كهربائي ببطارية نيكل هيدروجين ثنائية القطب الجديدة والتي تتمتع بأداء عالي، كما يمكن استخدام السيارة كوسيلة لإمداد الطاقة في حالات الطوارئ لاستخدامها كمولد كهربائي خارجي في حالات انقطاع التيار الكهربائي، حيث يوفر تيار مقداره 100 فولت/1500 واط.



ويأتي الشكل الخارجي للسيارة تويوتا أكوا موديل 2022 ، بواجهة أمامية جديدة بالكامل ، حيث حصلت على شبكة أمامية منخفضة مكونة من خطوط عرضية باللون الأسود، والمصابيح التي تعمل بتقنية LED بالإضافة إلى أنها حصلت على أبعاد جديدة وقاعدة عجلات أكثر طولاً .

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اما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا أكوا موديل 2022 ، فتأتى بأحدث التقنيات المطورة والتكنولوجيا الحديثة ، والتي تضم شاشة الترفيه والمعلومات التي تعمل بتقنية اللمس بقياس 10.5 بوصة .بالإضافة الى تطوير تويوتا أنظمة الأمان والسلامة في السيارة أكوا موديل 2022، كنظام تثبيت السرعة بتقنية الرادار، ونظام المساعدة في تتبع المسار، ونظام المساعدة في الركن.ويؤكد خبراء السيارات ان أكوا موديل 2022، تتميز بنظامها الاقتصادي في استهلاك الوقود، حيث صنفت بأنها أفضل سيارة اقتصادية من ناحية استهلاك الوقود في العالم ، حيث يبلغ استهلاك الوقود فيها في أوقات القيادة العادية 5 لتر عند قطع مسافة 100 كم، أما في حالة تفعيل نظام ترشيد استهلاك الوقود فيبلغ معدل الاستهلاك 2.8 لتر عند قطع المسافة ذاتها .