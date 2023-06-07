مزاد جديد لنيابة دمياط و ببا و سمسطا.. تفاصيل
أعلنت هيئة الخدمات الحكومية عن مزادات سيارات جديدة لنيابات دمياط و ببا و سمسطا ، وذلك خلال يومي 9 و 10 أغسطس المقبل ، والذى يشمل عدد من السيارات و الموتوسيكلات .
مزادات سيارات جديدة
وكشفت هيئة الخدمات الحكومية ، عن العديد من أنواع طرازات السيارات المشاركة في مزادات يوميي 9 و10 أغسطس المقبل ، وأوضحت ان مزاد النيابة العامة بمركز شرطة ببا ونقطة شرطة سرس يضم ، كلا من السيارة شيفروليه بيك أب 1998 و1980 ، و بيجو 504 صالون ، و نيسان ميكروباص 1980 ، و فيات 133 ، و بيجو 504 ، و نصر 127 ، و فيات ملاكي 124، و عدد من الموتوسيكلات و التكاتك.
اما مزاد النيابة العامة بمركز شرطة سمسطا ، فيضم كلا من 2 شيفروليه بيك أب ، و نيسان بيك أب ، و ايسوزو بيك أب ، و بيجو 505 ، و بيجو 504 .
ويأتي مزاد النيابة العامة بمركز شرطة الزرقاء دمياط ، رينو كليو ، و تويوتا بيك أب ، و جيب ، و مازدا قلاب ، و فولكس فاجن جولف ، و 2 أوبل ، و بيجو ، و 2 سوزوكي سويفت ، و فولكس فاجن بولو ، و 2 ميتسوبيشي شاسيه طويل ، و 2 ايسوزو بيك أب ، و نيسان بيك أب ، و شيفروليه بيك أب .
بالإضافة الى سيارات هيونداي فيرنا ، و سوزوكي فيتارا ، و لادا ، و سوزوكي ملاكي ، و دايهاتسو شاسيه طويل ، و 2 سوزوكي ربع نقل ، و دايو ، و بيجو ملاكي سوزوكي ملاكي .
كما يأتي مزاد سيارات النيابة العامة في مركز شرطة فارسكور بدمياط ، ليضم هيونداي النترا 2008 ، و جيب حربي 1982 ، و بيجو 205 موديل 1982 و1981 ، و داتسون بيك أب 1979، و ايسوزو بيك أب 1998، و فيات 126 1992، و مرسيدس 300 صالون 1982 ، و شيفروليه بيك أب 1992 ، و ايسوزو بيك أب 1982 ، و سوزوكي ربع نقل 1994 ، و شيفروليه دوبل كابينة 1982 .
بالإضافة الى سيارات كيا سيراتو كوبيه 2008، و هيونداي ملاكي 1994 ،و رينو 1985 ، و فيات 132 موديل 1983 ، و هيونداي فيرنا 2004 ،و سوزوكي ربع نقل 1982،و هيونداي ملاكي 1992 ،و مازدا بيك أب 1992 ،و هيونداي النترا 2008 ،و ميتسوبيشي شاسيه طويل 1979 .
وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ان جلسة المزاد ستكون في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهراً .
و يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة .
التعليقات على مزاد جديد لنيابة دمياط و ببا و سمسطا.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق