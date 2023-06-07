

مزاد جديد لنيابة دمياط و ببا و سمسطا.. تفاصيل مزاد جديد لنيابة دمياط و ببا و سمسطا.. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية عن مزادات سيارات جديدة لنيابات دمياط و ببا و سمسطا ، وذلك خلال يومي 9 و 10 أغسطس المقبل ، والذى يشمل عدد من السيارات و الموتوسيكلات .



مزادات سيارات جديدة



وكشفت هيئة الخدمات الحكومية ، عن العديد من أنواع طرازات السيارات المشاركة في مزادات يوميي 9 و10 أغسطس المقبل ، وأوضحت ان مزاد النيابة العامة بمركز شرطة ببا ونقطة شرطة سرس يضم ، كلا من السيارة شيفروليه بيك أب 1998 و1980 ، و بيجو 504 صالون ، و نيسان ميكروباص 1980 ، و فيات 133 ، و بيجو 504 ، و نصر 127 ، و فيات ملاكي 124، و عدد من الموتوسيكلات و التكاتك.



اما مزاد النيابة العامة بمركز شرطة سمسطا ، فيضم كلا من 2 شيفروليه بيك أب ، و نيسان بيك أب ، و ايسوزو بيك أب ، و بيجو 505 ، و بيجو 504 .

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ويأتي مزاد النيابة العامة بمركز شرطة الزرقاء دمياط ، رينو كليو ، و تويوتا بيك أب ، و جيب ، و مازدا قلاب ، و فولكس فاجن جولف ، و 2 أوبل ، و بيجو ، و 2 سوزوكي سويفت ، و فولكس فاجن بولو ، و 2 ميتسوبيشي شاسيه طويل ، و 2 ايسوزو بيك أب ، و نيسان بيك أب ، و شيفروليه بيك أب .بالإضافة الى سيارات هيونداي فيرنا ، و سوزوكي فيتارا ، و لادا ، و سوزوكي ملاكي ، و دايهاتسو شاسيه طويل ، و 2 سوزوكي ربع نقل ، و دايو ، و بيجو ملاكي سوزوكي ملاكي .كما يأتي مزاد سيارات النيابة العامة في مركز شرطة فارسكور بدمياط ، ليضم هيونداي النترا 2008 ، و جيب حربي 1982 ، و بيجو 205 موديل 1982 و1981 ، و داتسون بيك أب 1979، و ايسوزو بيك أب 1998، و فيات 126 1992، و مرسيدس 300 صالون 1982 ، و شيفروليه بيك أب 1992 ، و ايسوزو بيك أب 1982 ، و سوزوكي ربع نقل 1994 ، و شيفروليه دوبل كابينة 1982 .بالإضافة الى سيارات كيا سيراتو كوبيه 2008، و هيونداي ملاكي 1994 ،و رينو 1985 ، و فيات 132 موديل 1983 ، و هيونداي فيرنا 2004 ،و سوزوكي ربع نقل 1982،و هيونداي ملاكي 1992 ،و مازدا بيك أب 1992 ،و هيونداي النترا 2008 ،و ميتسوبيشي شاسيه طويل 1979 .وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ان جلسة المزاد ستكون في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهراً .و يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة .