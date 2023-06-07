

لاندروفر ديفندر قد تحصل على نسخة SVR بقوة 600 حصان لاندروفر ديفندر قد تحصل على نسخة SVR بقوة 600 حصان

المربع نت – يبدو أن لاندروفر ديفندر ستحصل على نسخة جديدة رائدة إذا صح التقرير الصادر من MotorTrend، والذي أشار إلى تطوير العلامة البريطانية لفئة SVR الجديدة بمستويات أداء تتعدى فئة V8.



وتقترح المجلة استبدال محرك 5.0 لتر V8 سوبرتشارجر الحالي لصالح محرك 4.4 لتر توين تيربو V8 لفئة SVR الجديدة بقوة قد تتعدى 600 حصان.



للمقارنة، فئة ديفندر V8 الجديدة تولد 525 حصان وعزم 625 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.9 ثانية بسرعة قصوى 240 كلم\س.

كما أشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة ستحصل على تحديثات رياضية للتصميم ونظام تعليق فريد، مع العلم أن نسخة V8 حصلت بالفعل على تحديثات لنظام التعليق لتحسين ديناميكية واستجابة ورشاقة السيارة.ومن الموقع طرح فئة ديفندر SVR الجديدة خلال 2022 بسعر يبدأ من 125,000 دولار – 469,000 ريال.



