المربع نت – يبدو أن لاندروفر ديفندر ستحصل على نسخة جديدة رائدة إذا صح التقرير الصادر من MotorTrend، والذي أشار إلى تطوير العلامة البريطانية لفئة SVR الجديدة بمستويات أداء تتعدى فئة V8.
وتقترح المجلة استبدال محرك 5.0 لتر V8 سوبرتشارجر الحالي لصالح محرك 4.4 لتر توين تيربو V8 لفئة SVR الجديدة بقوة قد تتعدى 600 حصان.
للمقارنة، فئة ديفندر V8 الجديدة تولد 525 حصان وعزم 625 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.9 ثانية بسرعة قصوى 240 كلم\س.
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التعليقات على لاندروفر ديفندر قد تحصل على نسخة SVR بقوة 600 حصان
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