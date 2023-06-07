

استغرق تطويرها 5 سنوات .. بنتلي تطرح عجلات خاصة لبنتايجا من ألياف الكربون استغرق تطويرها 5 سنوات .. بنتلي تطرح عجلات خاصة لبنتايجا من ألياف الكربون

تأتي السيارة بنتلي بنتايجا الـSUV فائقة الفخامة الجديدة بعجلات كبيرة من ألياف الكربون مقاس 22 بوصة، وتقول بنتلي إنها أكبر عجلات من ألياف الكربون يتم إنتاجها على الإطلاق لسيارة، وستكون متاحة حصريًا للسيارة بنتايجا.



ومن خلال العمل مع Bucci Composites استغرقت عملية التصميم والاختبار خمس سنوات حتى تكتمل، وإذا تذكرنا أن بنتايجا قد ظهرت للمرة الأولى عام 2016، أي منذ خمس سنوات، سنتوصل إل استنتاج أن عملية تصميم واختبار العجلات قد بدأت منذ الأيام الأولى للسيارة الفاخرة.



وتقول بنتلي إن العجلات يتم تصنيعها باستخدام عملية حاصلة على براءة اختراع تتضمن، من بين أشياء أخرى، طبقات محددة من الأنسجة التي تساعد على تجنب انفجار الإطارات الكارثي في حالات الصدمات الشديدة. قامت اختبارات TÜV المتنوعة بمحاكاة كل شيء، بدءًا من الإطارات المفرطة الهواء إلى الحفر والحصى و"اختبارات عزم الدوران المفرطة التي تتجاوز الحدود المسموح بها".

وقد يُطرح السؤال: ما هي فوائد عجلات ألياف الكربون على سيارة كبيرة مثل بنتايجا؟ الحقيقة أن استخدام ألياف الكربون يوفر 6 كيلوجرامات لكل عجلة، كما تسلط بنتلي الضوء على قوة وصلابة العجلات، ما ينتج عنه قاعدة توجيه أكثر ثباتًا.لا يوجد ذكر للسعر الذي ستطرح به بنتلي العجلات الجديدة، وستكون متاحة للطلب من خلال Mulliner في أواخر عام 2021.



