

تعرف علي أسعار شانجان CS55 موديل 2022 تعرف علي أسعار شانجان CS55 موديل 2022

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، عن أسعار سيارتها CS55 موديل 2022، بزيادة سعرية قدرها ثلاثة آلاف جنيه



و جاءت أسعار الفئة الأولى الفئة الأولى بقيمة بلغت 325 ألف جنيه، والفئة الثانية 350 ألفاً والفئة الثالثة بـ 370 ألفاً في الأسوق المصرية



مواصفات «شانجان CS55» موديل 2022



تأتي السيارة محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر معزز بشاحن تيربو بقوة إجمالية 156 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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تتوفر السيارة بفرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المنحدرات، ونظام الثبات الإلكتروني والتحذير من المسافات بالخلف.ويتوفر بالمقصورة مجموعة من وسائل الأمان والراحة، منها وسائد هوائية أمامية، وستائر جانبية وحساسات للأمطار “تتوفر بالفئات الأعلى تجهيزًا”، وفتح/غلق السيارة بدون مفتاح، وكاميرا خلفية وتكييف هواء ثنائي النطاق بالفئات العليا بالإضافة إلى إطارات رياضية قياس 17 18 بوصة، وزودت بمصابيح هالوجين أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا ومصابيح LED بالفئات الأعلى تجهيزًا ونظام مراقبة ضغط الإطارات؛ إضافة إلى مصابيح ضباب خلفية، ومرايا ضم كهربائية بها سخانات.