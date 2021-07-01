سعر الدولار بالبنوك اليوم

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سعر الدولار بالبنوك اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي، استقراره مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 يوليو.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

بينما بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 15.64للشراء و 15.73 للبيع، وكان سعر الدولار الأمريكي، قد واصل استقراره مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية في ختام تعاملات أمس الاثنين 26 يوليو 2021.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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