أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيها للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 7.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ 9 جنيه .
‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 3.5 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 3.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.
‏‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.
‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.
‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.

المصدر: اليوم السابع

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