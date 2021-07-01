أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 4 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 7.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
- الكوسة بـ 9 جنيه .
- الجزر بـ 8.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 3.5 جنيه.
الباذنجان العروس 3.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 13 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 14 جنيها.
عنب بناتى 13 جنيها.
الباميا الخضراء 14 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
تفاح بلدى 15 جنيها.
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