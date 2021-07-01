أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيها للكيلوجرام. ‏‎- البطاطس 7.5 جنيه. ‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات. ‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات ‏‎- الكوسة بـ 9 جنيه . ‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه. ‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 3.5 جنيه. ‏‎الباذنجان العروس 3.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه ‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها. ‏‎- الليمون بـ 10 جنيها. ‏‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها. ‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها. ‏‎عنب بناتى 13 جنيها. ‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها. ‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها. ‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.

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