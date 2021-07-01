تسليم الدفعة الأخيرة بـ"سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى

يواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.
وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 158، 159، 23، يوم الأحد 1/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 112، 110، 37، يوم الإثنين 2/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 157، 119، 103، يوم الثلاثاء 3/8/2021، وتخصيص يوم الإثنين 13/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.
وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 148 ،140، 167، يوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 113، 117، 168، يوم الثلاثاء 10/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 88، 43، 169، يوم الأربعاء 11/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 14/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 130، 143، 120، يوم الأحد 16/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 89، 125، 121، يوم الإثنين 17/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 204، 144، 166، يوم الثلاثاء 18/8/2021 وتخصيص يوم الأربعاء 15/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.
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