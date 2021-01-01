

«كمبيوتر متحرك بين أيديك» تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro.. «كمبيوتر متحرك بين أيديك» تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro..

بين العديد من الهواتف المختلفة التي جرى طرحها مؤخرا في الأسواق، تصدر سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن الهاتف الجديد يجمع بين الأداء السريع والوزن المثالي وأيضا ذاكرة داخلية سعتها كبيرة ما يتيح للمستخدمين تحميل مقاطع الفيديو المختلفة والصور دون القلق حول ظهور رسالة «عدم وجود مساحة كافية»، وأيضا كاميرا مثالية لعشاق التصوير وذاكرة عشوائية تتحمل الاستخدام المتواصل لساعات طويلة دون مواجهة أعطال متكررة أو ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ولذلك يعد هاتف oppo reno 6 pro هو الاختيار المثالي لمن يبحثون عن هاتف يجمع كل الإمكانيات القوية ويعمل بنظام الأندرويد.



وتقدم «الوطن» فيما يلي، سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro، بحسب موقع «جي إس إرينا» التقني.



سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro

الشبكة

يدعم هاتف oppo reno 6 pro، شبكات 3g و4g و5g، ولذلك فأن سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro، هما الختيار الأنسب للكثيرين.

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الهيكلومن بين أبرز الأشياء التي جعلت سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro محل بحث، كونه يأتي بهيكل مصمم بأبعاد «160 x 73.1 x 7.6»، ووزنه 177 جراما.الشريحةيتمتع هاتف oppo reno 6 pro بخاصية الشريحتين بحجم «Nano».الشاشةشاشة هاتف oppo reno 6 pro حجمها 6.55 بوصة، بينما تبلغ دقة العرض 1080x 2400 بيكسل، كما يعمل الهاتف بالإصدار الحادي عشر من «أندرويد».الذاكرةيحتوي هاتف oppo reno 6 pro، على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا، وأخرى عشوائية «Ram» بسعة 8 جيجا، وأيضا هناك نوع أخر بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا، وعشوائية سعة12 جيجا، ولا يوجد مكان لشرائح الميموري بسبب ضخامة حجم الذاكرة الداخلية، وسعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro تؤهله من أجل يكون بمثابة كومبيوتر متنقل في يدك.الكاميرا الخلفية والأماميةيتميز هاتف oppo reno 6 pro بأربعة كاميرات في الخلف، الأولى دقتها 64 ميجا بيكسل، والثانية 8 ميجا بيكسل، بينما الثالثة والرابعة فدقتهما 2 ميجا بيكسل، فيما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.الصوتيتمتع هاتف oppo reno 6 pro بصوت عال نقي، سواء في حالة الميكروفون أو الستريو، وبلوتوث، مع عدم إمكانية تشغيل راديو.البصمةيدعم هاتف oppo reno 6 pro خاصية البصمة؛ إذ إنّه مزود بحساس زئبقي.البطاريةيتميز هاتف oppo reno 6 pro ببطارية 4500 أمبير، غير قابلة للإزالة، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، ويأتي بالألوان الأسود، الأزرق، الشفقي.سعر الهاتفسعر هاتف oppo reno 6 pro في الأسواق، كما ذكره الموقع التقني، 450 يورو أي ما يعادل 8343 جنيها مصريا.