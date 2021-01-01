سعر ومواصفات oppo a93 5g.. يدعم شبكة الجيل الخامس

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سعر ومواصفات oppo a93 5g.. يدعم شبكة الجيل الخامس

طرحت شركة أوبو الصينية، عن سعر ومواصفات oppo a93 5g، وهو هاتف من ضمن الفئة المتوسطة الذي يدعم شبكة الجيل الخامس، ولكنه مخلتف عن هاتف oppo a93، من ناحية الإمكانيات الأسعار.

سعر ومواصفات oppo a93 5g
تأتي مواصفات oppo a93 5g، بوزن 175 جراما وخامات الهاتف الخارجية من البلاستيك، ويدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري، أما الشاشة من نوع «LTPS LCD»، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث الشاشة 90 هيرتز.

مواصفات oppo a93 5g.. مساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا
تأتي مواصفات oppo a93 5g، بمعالج سناب دراجون 480 الجديد ثماني النواة، بتردد 2.0 جيجا هيرتز من نوع Kryo 460، وبدقة تصنيع 8 نانو ميتر، والمعالج الرسومي هو Adreno 619، أما نظام التشغيل فجاء بـ Android 11 الجديد، بأحدث واجهة من اوبو، وهي ColorOS 11.1، ومساحة لبتخزين جاءت بـ 128 جيجا أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وكاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة، تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080، والكاميرا الخلفية ثلاثية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل والثانية بدقة 2 ميجا وهي ماكرو للتصوير عن قُرب، أما الأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للعزل.

كما تدعم كاميرات هاتف oppo a93 5g، فلاش LED وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160 مع دعم للمثبت الإلكتروني، والهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي كما يدعم مستشعر الـ «NFC»، وجاء ببصمة الإصبع الموجودة على زر باورالهاتف، وجاءت بطارية الهاتف، بحجم 5000 مللي امبير من نوع ليثيوم بوليمر، تدعم الشحن بقوة 18 وات.

سعر oppo a93 5g
جاء هاتف Oppo A93 5G، بسعر 4870 جنيها للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة الـ128 جيجا لم يتم الكشف عن سعرها.

المصدر: الوان

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