يبحث كثيرون من محبي اقتناء الهواتف الذكية، عن سعر ومواصفات oppo find x3 pro في مصر ، الذي أصدرته شركة الهواتف الصينية «أوبو»، وهو من الفئة المرتفعة «الفلاج شيب»، التي تنافس به الشركات الأخرى مثل «آبل، وسامسونج، وهواوي»، ويأتِ بإمكانيات عالية جدًا ويدعم شبكات الجيل الخامس.
سعر ومواصفات oppo find x3 pro في مصر
وفي التقرير التالي نرصد سعر ومواصفات oppo find x3 pro في مصر ، الذي يأتي بمعالج «Snapdragon 888»، وكاميرا خلفية رباعية 50+13+50+3 ميجا بايت، وكاميرا أمامية 32 ميجا بايت، والشاشة حجمعا 607 إنش، بجودة QHD، وبجودة 1440، والمساحة التخزينية 256 جيجا بايت، مع رام 8 و12 جيجا، ونظام التشغيل أندرويد 11، ومساحة البطارية حجمها 4500 مللي أمبير، وفق شركة «أوبو».
مواصفات oppo find x3 pro في مصر
ووزن هاتف oppo find x3 pro، 193 جرامًا، وأبعاد الهاتف 163.6 × 74 × 8.3 ملم، وجاء بـ3 إصدارات من الألوان، وهي الأسود والأزرق والأبيض، وصنع من خامات زجاجية مع إطار من الألومنيوم.
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