

سعر ومواصفات oppo find x3 pro في مصر سعر ومواصفات oppo find x3 pro في مصر

يبحث كثيرون من محبي اقتناء الهواتف الذكية، عن سعر ومواصفات oppo find x3 pro في مصر ، الذي أصدرته شركة الهواتف الصينية «أوبو»، وهو من الفئة المرتفعة «الفلاج شيب»، التي تنافس به الشركات الأخرى مثل «آبل، وسامسونج، وهواوي»، ويأتِ بإمكانيات عالية جدًا ويدعم شبكات الجيل الخامس.



سعر ومواصفات oppo find x3 pro في مصر

وفي التقرير التالي نرصد سعر ومواصفات oppo find x3 pro في مصر ، الذي يأتي بمعالج «Snapdragon 888»، وكاميرا خلفية رباعية 50+13+50+3 ميجا بايت، وكاميرا أمامية 32 ميجا بايت، والشاشة حجمعا 607 إنش، بجودة QHD، وبجودة 1440، والمساحة التخزينية 256 جيجا بايت، مع رام 8 و12 جيجا، ونظام التشغيل أندرويد 11، ومساحة البطارية حجمها 4500 مللي أمبير، وفق شركة «أوبو».



مواصفات oppo find x3 pro في مصر

ووزن هاتف oppo find x3 pro، 193 جرامًا، وأبعاد الهاتف 163.6 × 74 × 8.3 ملم، وجاء بـ3 إصدارات من الألوان، وهي الأسود والأزرق والأبيض، وصنع من خامات زجاجية مع إطار من الألومنيوم.

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مميزات هاتف oppo find x3 proيدعم oppo find x3 pro، تشغيل الهاتف بشريحتين والسماعات الخارجية تدعم خاصية الستريو، ومقاوم للغبار والماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، والبطارية يمكنها العمل إلى فترة طويلة، كما يدعم الشحن السريع بقوة 65 وات لشحن الهاتف 100% في 35 دقيقة، ويدعم الهاتف خدمات «جوجل بلاي» مع واجهة مستخدم خفيفة وسريعة، والبصمة سريعة للغاية، تأتي مندمجة في الشاشة من الأسفل، والشاشة من نوع «أموليد» قوية بجودة QHD+ مع 120 هرتز وسطوع ممتاز، ويوفر المعالج قوة في الأداء وسرعة، كما أنه غير مستهلك للطاقة، والكاميرا جاءت بخصائص كثيرة وجودة عالية.سعر هاتف oppo find x3 pro في مصروتباع النسخة من الهاتف المقدمة المدعومة بـ256 جيجابايت مع 12 جيجا رام، من هاتف oppo find x3 pro بسعر 18 ألف جنيه تقريبا.