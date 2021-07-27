

حقيقة تطويل الشعر ونموه بزيت الخروع حقيقة تطويل الشعر ونموه بزيت الخروع

زيت الخروع هو زيت نباتي متعدد الاستخدامات من الآلاف السنين، فهو من أشهر أنواع الزيوت الطبيعية المشهورة بفوائدها الطبية، والعلاجية للبشرة، والشعر، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون الثلاثية، والأحماض الدهنية، ونسبة عالية من حمض الرسينولايك الذي يعطي زيت الخروع بعض الخصائص الملينة.



ويعتبر علاج فعال لتطويل الشعر فدائمًا ما يدخل زيت الخروع في الوصفات الطبيعيه الشعر حسب موقع healthline ومن فوائدة أيضا:



نمو الشعر وحيويته

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يعمل علي تطهير الشعر، ويمنع فقدان الرطوبة و تلاشي اللون، ويحسن الشعر بشكل طبيعي من خلال كونه مضاداً للبكتيريا ومضاداًللالتهابات، لآنه به خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد على منع قشرة والتهابات فروة الرأس.كما يساعد على تسريع نمو الشعر ويلعب دوراً غير مباشر في المساهمة في النمو الصحي للشعر. إذ يزيد حمض الريسينوليك الموجود فيالزيت لتدفق الدم في فروة الرأس، مما يعزز صحة الشعر ونموه، كما أنه يساعد في نمو الرموش.طريقه تحضير وصفه لتطويل الشعر من زيت الخروع.وصفة تطويل الشعر من زيت الخروع وزيت جوز الهند عن طريق وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان وكبيرتان من زيت جوزالهند، ثم أبدأي بخلط الزيوت بشكل جيد، ثم وزعي الخليط على كامل الشعر، ودلكي فروة الرأس لمدة تصل إلى 5 دقائق ثم يغطّى شعركبقبعة الاستحمام لمدة ساعتين، وبعدها اغسلي شعرك باستخدام الشامبو والماء الفاتر، وكرّري هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة شهر أوشهرين لتطويل الشعر بشكل سريع.