

مغنى راب ينزع لحم وجهه ليعطى نفسه "ابتسامة شيطانية" مغنى راب ينزع لحم وجهه ليعطى نفسه "ابتسامة شيطانية"

أجرى مغنى راب تعديلا، قد يكون الأكثر رعبا فى العالم، فى شكل وجهه ليظهر بمقلة سوداء مصبوغة تماما ولسانا منقسما، وحفر ابتسامة على وجهه عن طريق نزع جزء من جلد وجهه ليعطى لنفسه "ابتسامة شيطانية"، وفقاً لنيويورك بوست.



وسابقا أجرى ريناتو دى سانتا، غرسات تحت جلده لمنحه قرونًا، ووشم الرقم "666" محفورًا فى رأسه، حيث قام الرجل البالغ من العمر 41 عامًا من ساو باولو، البرازيل، يقشط أجزاء من لحمه بين زوايا فمه وأذنيه، لتصبح لديه ابتسامه، أطلق عليها اسم "غلاسكو".



وقال دي سانتا: "خدشتى الجديدة مستوحاة من أسطورة كوتشيساكي-أونا اليابانية - المرأة ذات الفم المقطوع في الفولكلور الياباني ، kuchisake-onna هي روح شريرة يتم قطع فمها من الأذن إلى الأذن، ويقال إنها تسأل ضحاياها عما إذا كانوا يعتقدون أنها جميلة - وتقتلهم إذا قالوا لا، وقطعهم ليكونوا مثلها إذا قالوا نعم.



ولا يُقصد بمظهر دي سانتا أن يكون مخيفًا - في الواقع، كما يقول يعتبره مثيرًا، قال: "بعض النساء يعجبن بالتغيرات التي أجريتها، لكن هناك أيضًا نساء لديهن نوع من النفور".



وأوضح أن رد فعل الناس في كثير من الأحيان يعتمد على العمر "الأطفال يحبون ذلك كثيرًا ويرونني كبطل خارق، يسألون كيف تم صنع القرون، وكذلك عيني، ويُظهر كبار السن مقاومة أكبر في قبول التغييرات التي أجريتها لأنهم من زمن آخر معتادون على عادات أخرى".